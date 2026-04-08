तुलसी की अचानक वापसी से उड़े नोयोना के होश, क्या शादी के मंडप पर होगा पर्दाफाश?

तुलसी की अचानक वापसी से उड़े नोयोना के होश, क्या शादी के मंडप पर होगा पर्दाफाश?
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मुन्नी ने सुचित्रा को किसी शख्स को पैसे देते देख लिया है। उसे अब नोयोना और सुचित्रा पर शक है। इधर तुलसी के घर पर ना होने से शांतिनिकेतन में टेंशन का माहौल है। वहीं, गौतम को करण पर किसी बात को लेकर शक हो रहा है।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में इस वक्त आप देख रहे हैं कि तुलसी शांतिनिकेतन से कहीं चली गई है। तुलसी की गैर-मौजूदगी से हर कोई परेशान हो रहा है। उन्हें तुलसी के रूम से एक संदिग्ध चिट्ठी भी मिली है जिससे लोगों की टेंशन और बढ़ रही है। इधर नोयोना भी परेशान है कि कहीं शादी से पहले उसका सच सामने ना आ जाए। नोयोना मिहिर से कहती है कि तुलसी वापस आ जाएगी। क्या वो लोग शादी कर सकते हैं?
नोयोना की बात सुनकर चिढ़ा मिहिर
नोयोना की बात सुनकर मिहिर चिढ़ जाता है। वो नोयोना को साफ-साफ कह देता है कि जब तक तुलसी नहीं आ जाती है, वो शादी नहीं करेगा। इसके बाद नोयोना भी कहती है कि हां ठीक है जब तक तुलसी नहीं आएगी वो शादी नहीं करेंगे।
मुन्नी को नोयोना की बहन पर हुआ शक
इसके बाद नोयोना वहां से चली जाती है। नोयोना अपने कमरे में जाती है उसे ब्लैकमेलर का फोन आता है। वो ब्लैकमेलर कोई और नहीं रणविजय है। वो कहता है कि अब उसे 1 करोड़ नहीं, दो करोड़ रुपये चाहिए। नोयोना और सुचित्रा सोचते हैं कि वो पैसे लेकर कैसे जाएं। इसके बाद नोयोना और सुचित्रा पैसों से भरा बैग लेकर नीचे जाती है। घरवाले पूछते हैं कि वो कहां जा रही है। नोयोना कहती है कि मिताली का फोन आया था उसे शूट के लिए कुछ सामान चाहिए था। वही सामान लेकर वो जा रही है। ऋतिक कहता है कि उसे लग रहा था कि मिताली मुंबई में है ही नहीं।
क्या मुन्नी घरवालों को बताएगी सुचित्रा का सच?
मुन्नी को सुचित्रा पर शक हो जाता है। वो सुचित्रा का पीछा करती है। मुन्नी देखती है कि सुचित्रा किसी शख्स को पैसे दे रही है। मुन्नी को कुछ समझ नहीं आता है। मुन्नी सुचित्रा को तो देख लेती है, लेकिन वो रणविजय को नहीं देख पाई थी। मुन्नी सोच में पड़ जाती है कि सुचित्रा यहां क्यों आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुन्नी घरवालों को कैसे सुचित्रा की इस हरकत के बारे में बताएगी?
शादी की रस्मों के बीच वापस आएगी तुलसी
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि घर पर नोयोना और मिहिर की शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। गायत्री चाची दोनों का गठबंधन करने जा रही होती हैं कि तभी वहां तुलसी आ जाएगी। तुलसी को अपने सामने पाकर नोयोना के होश उड़ जाते हैं। क्या शादी के मंडप पर होगा नोयोना का पर्दाफाश?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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