KSBKBT 2: परी लेगी मां से बदला, तुलसी और नंदनी पर फूटेगा मिहिर का गुस्सा

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी की चाल की वजह से तुलसी और मिहिर की लड़ाई हो जाएगी। मिहिर नंदनी पर भी गुस्सा करेगा। तुलसी मिहिर को समझाएगी कि परी उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन मिहिर उसकी कोई बात नहीं समझेगा।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक में देखा कि परी की सास तुलसी के पास उसकी बेटी की शिकायत लेकर आई थीं। उन्होंने तुलसी को बताया था कि उन्होंने परी को किसी लड़के से मिलते देखा था। परी की सास के बाद नंदनी ने भी तुलसी को बताया था कि उसने परी को किसी लड़के से बात करते सुना था। गणेश विसर्जन के दिन परी घर में झूठ बोलकर रणविजय मिलने से जाती है।

नंदनी तुलसी के पास जाती है कि और कहती है उसे लग रहा है कि परी घर में झूठ बोल कर रणविजय से मिलने जा रही है। इसके बाद नंदनी और तुलसी परी का पीछा करते हैं। परी को पता चल जाता है कि तुलसी और नंदनी उसके पीछे हैं। वो रणविजय से फोन पर बताती है कि उसकी मां और भाभी उसका पीछा कर रहे हैं। रणविजय वहां खुद आने की बजाय परी के दोस्त को भेजता है। तुलसी को राहत मिलती है कि परी रणविजय से नहीं मिल रही है।

ये बात दब जाती है, लेकिन परी अपनी मां और भाभी से बदला लेने की तैयारी करती है। वो मिहिर को रोते हुए फोन करती है कि वो अपने दोस्त से नोट्स लेने गई थी और तुलसी और नंदनी उसका पीछा कर रहे थे। परी को रोता हुआ देख मिहिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है।