KSBKBT 2 Spoiler: वृंदा को परेशान करेगी मिताली, ऋतिक उठाएगा ये बड़ा कदम
KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अंगद ने पूरे परिवार को नोयोना का सच बता दिया है। हर कोई नोयोना के बारे में जानकर हैरान है। अब जल्द ही नोयोना शांतिनिकेतन के बाहर होगी।
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में फैंस के साथ-साथ वीरानी हाउस के सदस्यों को इस चीज का इंतजार है कि आखिर मिहिर नोयोना के साथ क्या करेगा। मिहिर को नोयोना का सच पता चल गया है। अब बस मिहिर पूरे परिवार के सामने सबूत के साथ नोयोना का सच लाएगा। मिहिर पूरे परिवार को वो वीडियो दिखाएगा जिसको लेकर नोयोना ने झूठ बोला था। अंगद ने मिहिर से पहले ही पूरे परिवार को सच बता दिया है। आज का एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। नोयोना को शांतिनिकेतन से बाहर निकालेगा मिहिर।
तुलसी के संग होली खेलने पहुंचा मिहिर
मिहिर को पता चल गया है कि नोयोना ने उससे झूठ बोला था। अब मिहिर तुलसी को मनाने की कोशिश कर रहा है। वो होली खेलने के लिए तुलसी के पास जाता है। वो किसी से कोई रंग नहीं लगवाता है। वो अपनी चाची से कहता है कि वो 6 साल बाद किसी के साथ सबसे पहले होली खेलना चाहता है।
नाराज तुलसी को मनाने की मिहिर ने ठानी
मिहिर तुलसी के पास जाता है। वो उसे बताता है कि वो उसके साथ रंग खेलने आया है। तुलसी मिहिर की हरकत पर नाराजगी जाहिर करती है। हालांकि, मिहिर तुलसी को ये साफ कर चुका है कि वो तुलसी का दिल वापस जीतकर रहेगा।
वृंदा को परेशान करेगी मिताली
सीरियल गॉसिप की रिपोर्ट के मुताबिक, वृंदा और अंगद की वापसी मिताली को पसंद नहीं आई है। वो अब वीरानी हाउस में वृंदा के जीवन में मुसीबत लाएगी। वो उसके लिए परेशानियां खड़ी करेगी।
ऋतिक और मुन्नी की लव स्टोरी होगी शुरू?
रिपोर्ट्स की मानें तो ऋतिक अपने लिए फैसला लेगा। वो मिताली को तलाक देगा। मिताली को तलाक देने के फैसले में तुलसी अपने बेटे का साथ देगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिहिर का साथ भी ऋतिक को मिलेगा। इधर मुन्नी ने भी राहुल से अपनी सगाई तोड़ दी है। तुलसी को भी इस बारे में पता चल गया है। मुन्नी तुलसी को बताएगी कि राहुल को उसपर भरोसा नहीं था इस वजह से उसने ये रिश्ता तोड़ दिया। मुन्नी ऋतिक को पसंद करती है। अब शो में क्या शुरू होगी ऋतिक और मुन्नी की लव स्टोरी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
