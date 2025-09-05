KSBKBT 2: मिहिर की बातें सुनकर परेशान होगी नोयोना, सुनाएगी अपना फैसला
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर नोयोना को जैसे ही बताएगा कि वो चाहता है कि वो और विक्रम साथ आ जाएं, नोयोना बहुत परेशान हो जाती है। वो मिहिर को साफ करेगी कि वो किसी से शादी नहीं करना चाहती है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि मिहिर नोयोना और अपने दोस्त विक्रम को साथ लाना चाहता है। वो इस बारे में नोयोना से बात करना चाहता है। मिहिर धीरे-धीरे नोयोना से ये बात करता है। इसमें नोयोना का गलतफहमी हो जाती है। मिहिर की बातों से उसे लगता है कि मिहिर उसे पसंद करता है। नोयोना अपनी बहन को भी ये बताती है। हालांकि, उसकी बहन उसे कहती है कि वो संभल कर रहे।
नोयोना के घर पहुंचा मिहिर
मिहिर नोयोना के घर आता है। वो नोयोना को विक्रम के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि विक्रम और नोयोना दोनों साथ आ जाएं। मिहिर की ये बात सुनकर नोयोना बिल्कुल परेशान हो जाती हैं। वो मिहिर से कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती है।
मिहिर की बातों से परेशान हुई नोयोना
मिहिर नोयोना की बातें सुनकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दोनों ऑफिस में मिलते हैं। मिहिर की बातें सुनकर नोयोना को बुरा लगता है। वो ऑफिस में मिहिर से बात नहीं करती है। इसके बाद, मिहिर ही नोयोना से बात शुरू करता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि विक्रम के साथ आ जाए। नोयोना इस बात पर मिहिर से नाराज हो जाती है। वो कहती है कि वो विक्रम को पसंद नहीं करती है और वो बिना प्यार के किसी से शादी नहीं करेगी।
हेमंत मिहिर को देगा ये सुझाव
इधर, मिहिर का भाई हेमंत घर वापस आता है। वो मिहिर को समझाता है कि तुलसी और नंदनी काफी परेशान हैं। वो मिहिर से कहता है कि उसे नंदनी से सॉरी बोलना चाहिए। मिहिर नंदनी के पास जाता भी है, लेकिन उसे सॉरी नहीं बोल पाता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।