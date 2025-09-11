Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Lucky Mehta Joins Ektaa Kapoor Show As Barkha Bisht Sister Role KSBKBT 2: मिहिरी की दोस्त की बहन बनकर इस एक्ट्रेस ने शो में की एंट्री, तुलसी की जिंदगी में आएगा तूफान, Tv Hindi News - Hindustan
KSBKBT 2: मिहिरी की दोस्त की बहन बनकर इस एक्ट्रेस ने शो में की एंट्री, तुलसी की जिंदगी में आएगा तूफान

 शो के दूसरे सीजन में एक तरफ जहां फिर से पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं वहीं, कई नए स्टार्स की भी एंट्री हुई है। ऐसे में अब स्मृति ईरानी (तुलसी) और अमर उपाध्याय (मिहिर) के शो में एक नए कलाकार की धमाकेदार एंट्री हुई है। इसके आने के बाद से ही तुलसी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।  

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 04:13 PM
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: टीवी का फेमस शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने एक बार फिर से छोटे पर्दे पर अपनी शानदार वापसी की है। एकता कपूर का ये शो टीआरपी लिस्ट में भी अपनी धाक जमाए हुए हैं। शो के दूसरे सीजन में एक तरफ जहां फिर से पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं वहीं, कई नए स्टार्स की भी एंट्री हुई है। ऐसे में अब स्मृति ईरानी (तुलसी) और अमर उपाध्याय (मिहिर) के शो में एक नए कलाकार की धमाकेदार एंट्री हुई है। इसके आने के बाद से ही तुलसी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

पूरा किया पिता का सपना

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में जिस एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि लकी मेहता हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लकी शो में बरखा बिष्ट उर्फ नोएना की बहन की भूमिका निभाती नजर आएंगी। ऐसे में लकी ने ईटाइम्स टीवी से बातचीत में अपने रोल को लेकर खुलासा किया। लकी ने बताया कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' शो को उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक सफर रहा। लकी ने कहा कि उनके दिवंगत पिता हमेशा चाहते थे कि वह एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम करें और अब उनका ये सपना पूरा हो गया।

वह ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे

लकी ने बताया, 'जब मेरे पिता मेरे साथ थे, हर बार जब मैं कोई नया प्रोजेक्ट साइन करती थी, तो वे पूछते थे, ''तुम एकता कपूर के साथ कब काम करोगी?'' आज, भले ही पापा मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। मैं खुश हूं और खुद को वास्तव में भाग्यशाली महसूस कर कर रही कि मैंने उनका सपना आखिरकार पूरा कर दिया।'

एक और शो का था ऑफर

लकी ने यह भी बताया कि KSBKBT 2 साइन करने के बाद, उन्हें एक और टेलीविजन प्रोजेक्ट का ऑफर मिला। इसके बावजूद, उन्होंने इस कल्ट फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना का फैसला किया। उन्होंने कहा, 'यह सच है कि जब मैंने यह शो साइन किया, तो मुझे एक और शो के लिए भी कॉल आया। लेकिन मैं अपने काम और कमिटमेंट्स को बहुत महत्व देती हूं। इस कल्ट फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना अपने आप में मेरे लिए एक आशीर्वाद है।'

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

