KSBKBT 2: मिहिरी की दोस्त की बहन बनकर इस एक्ट्रेस ने शो में की एंट्री, तुलसी की जिंदगी में आएगा तूफान

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: टीवी का फेमस शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने एक बार फिर से छोटे पर्दे पर अपनी शानदार वापसी की है। एकता कपूर का ये शो टीआरपी लिस्ट में भी अपनी धाक जमाए हुए हैं। शो के दूसरे सीजन में एक तरफ जहां फिर से पुराने चेहरे नजर आ रहे हैं वहीं, कई नए स्टार्स की भी एंट्री हुई है। ऐसे में अब स्मृति ईरानी (तुलसी) और अमर उपाध्याय (मिहिर) के शो में एक नए कलाकार की धमाकेदार एंट्री हुई है। इसके आने के बाद से ही तुलसी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

पूरा किया पिता का सपना 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में जिस एक्ट्रेस की एंट्री होने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि लकी मेहता हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लकी शो में बरखा बिष्ट उर्फ नोएना की बहन की भूमिका निभाती नजर आएंगी। ऐसे में लकी ने ईटाइम्स टीवी से बातचीत में अपने रोल को लेकर खुलासा किया। लकी ने बताया कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' शो को उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक सफर रहा। लकी ने कहा कि उनके दिवंगत पिता हमेशा चाहते थे कि वह एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ काम करें और अब उनका ये सपना पूरा हो गया।

वह ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे लकी ने बताया, 'जब मेरे पिता मेरे साथ थे, हर बार जब मैं कोई नया प्रोजेक्ट साइन करती थी, तो वे पूछते थे, ''तुम एकता कपूर के साथ कब काम करोगी?'' आज, भले ही पापा मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह ऊपर से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। मैं खुश हूं और खुद को वास्तव में भाग्यशाली महसूस कर कर रही कि मैंने उनका सपना आखिरकार पूरा कर दिया।'