'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' या 'अनुपमा', TRP की रिपोर्ट में किसने मारी बाजी?

TRP Rating: जब ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ की शुरुआत हो रही थी तब इसकी तुलना ‘अनुपमा’ से हो रही थी। कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी की वापसी से रुपाली गांगुली के शो को नुकसान पहुंच सकता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 04:07 PM
25 साल बाद वापसी करने वाला टीवी का सुपरहिट शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ ने अपने प्रीमियर के साथ ही टीआरपी चार्ट में तहलका मचा दिया है। बीते 29 जुलाई को शुरू हुए इस नए सीजन ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। यही कारण है कि इसने TRP में 2.5 का आंकड़ा हासिल किया है, जो पिछले पांच सालों में किसी भी फिक्शन शो ने हासिल नहीं किया था। इतना ही नहीं, इसने ‘अनुपमा’, ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ और ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ को भी पीछे छोड़ दिया है।

टीआरपी रेटिंग लिस्ट

BARC के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' 2.5 टीआरपी रेटिंग के साथ पहले नंबर पर है। वहीं ‘अनुपमा’ दूसरे स्थान पर है। इसकी टीआरपी रेटिंग 2.3 है। 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' 2.0 टीआरपी रेटिंग के साथ तीसरे, 'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड फन' चौथे (2.0 टीआरपी रेटिंग) और 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' पांचवें (1.9 टीआरपी रेटिंग) नंबर पर है।

टीआरपी पर क्यों बोलीं स्मृति ईरानी?

टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की टीआरपी रेटिंग्स पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के पहले सीजन के दौरान टीम ने मानक तय कर दिए थे। उन्होंने कहा था, "मैं पूरी तरह से टीवी रेटिंग्स पर निर्भर नहीं हूं। हम ओटीटी पर भी हैं। मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है। अब, मैं खुद को पहली बार ओटीटी पर देख रही हूं। जहां तक रेटिंग्स की बात है, हमने पहले ही मानक तय कर दिए हैं।"

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Anupamaa Yeh Rishta Kya Kehlata Hai अन्य..

