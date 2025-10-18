‘क्योंकि सास भी कभी…’ में भूत वाला ट्विस्ट, लोग बोले- 'ये भूतिया चीज क्या बकवास है'

Hindustan Hindi News
संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड में दर्शकों को भूत वाला ऐंगल देखने को मिला। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग उस एपिसोड को लेकर अपनी राय सामने रख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये क्या बकवास चल रहा है शो में। 

Sat, 18 Oct 2025 08:50 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड में भूत-प्रेत का एंगल देखने को मिला। शो में दिखाया गया कि मिताली पर कोई आत्मा आ जाती है। सोशल मीडिया पर इस एपिसोड को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि एकता कपूर सास -बहू सीरियल में ये क्या बकवास दिखाने लगी हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस एपिसोड पर सवाल उठाए हैं।

किस ट्रैक पर नाराज हो रहे सोशल मीडिया यूजर्स

17 अक्टूबर के एपिसोड में देखने को मिला की मिताली वृंदा के चॉल से वापस आ रही होती है। तभी उसपर कोई आत्मा हावी हो जाती है। मिताली बेहोश हो जाती है। उसके बाद कुछ लोग उसे मिहिर के घर पर छोड़ कर जाएंगे। मिताली को जब होश आया तो वो अजीब भाषा में बात करने लगती है। वहीं, वो तुलसी के घर के महाराज को भी डरावनी नजर से देखती है। महाराज कहते हैं कि उनपर किसी का साया है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

शो के इस भूतवाले एंगल पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। एक यूजर ने लिखा- क्योंकि सास भी में भूतनी ट्रैक क्यों? क्या ये जरूरी था? ये मत कहना कि मेकर्स क्योंकि सास पर नागिन 7 को प्रमोट कर रहे हैं। एक नॉर्मल शो को भूत-प्रेत जैसी चीजें दिखाने को क्यों खराब करना है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- ये भूतिया चीज क्या बकवास है। ये क्योंकि शो है, प्लीज इसे इस तरह बर्बाद न करो। अब मैं इस शो से पक रही हूं।

इस बात पर भी यूजर्स को है शिकायत

बता दें, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मेकर्स जबरदस्ती अंगद और वृंदा के एंगल को खींच रहे हैं। लोग कह रहे हैं अब जल्द से जल्द वृंदा और अंगद की लव स्टोरी को शुरू करना चाहिए। मेकर्स क्यों जबरदस्ती फालतू की चीजें दिखा रहे हैं।

