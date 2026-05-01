KSBKBT 2: रियो ने की मुन्नी और ऋतिक की मदद, देव ने सलोनी पर उठाया हाथ
KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में ऋतिक और मुन्नी की मुलाकात रियो से हुई है। वो दोनों रियो के सामने करण के बारे में बात करते हैं। रियो भी उन्हें बताते हैं कि उसके पिता का नाम भी करण है।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रहते हैं। शो में रियो की एंट्री के बाद से ही शो की स्टोरीलाइन काफी पसंद की जा रही है। करण ने नंदिनी को रियो के बारे में सब बता दिया है। लेकिन नंदिनी ने करण से वादा लिया है कि वो कभी रियो को उसके सामने नहीं आने देगा। आज के एपिसोड में ऋतिक और मुन्नी की मुलाकात रियो से होगी।
ऋतिक-मुन्नी से रियो की मुलाकात
मुन्नी और ऋतिक किसी मीटिंग से वापस आ रहे होंगे कि तभी ऋतिक और मुन्नी की कार खराब हो जाएगी। वो सड़क पर लोगों से लिफ्ट मांग रहे होंगे कि तभी वहां रियो अपनी कार से पहुंचेगा। रियो उन दोनों की मदद करेगा। गांड़ी में तीनों की बातचीत होगी।
रियो ने ऋतिक और मुन्नी को करण के बारे में बताया
ऋतिक मुन्नी से करण के बारे में बात करेगा। करण का नाम सुनते ही रियो कहेगा कि उसके पापा का नाम भी करण है। रियो फिर ऋतिक और मुन्नी के सामने करण की तारीफ करता है। रियो करण की तारीफ में जो कुछ भी कहता है, उसे सुनने के बाद ऋतिक कहता है कि उसे लग रहा है कि जैसे उसके करण भैया की बात हो रही है। इसपर रियो मजाक में ऋतिक और मुन्नी से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पापा और उनके भाई एक ही आदमी हैं।
देव और सलोनी के बिगड़ते रिश्ते, पार्थ देगा दखल
इधर देव और सलोनी का रिश्ता खराब होता जा रहा है। देव सूरत जाने की रट लगाए हुए है। वहीं, सलोनी अपनी बात पर अड़ी है कि वो सूरत नहीं जाएगी। देव और सलोनी के बीच बात इतनी बढ़ जाएगी कि देव सलोनी पर हाथ उठाने वाला होता है कि पार्थ उसका हाथ पकड़ लेता है। पार्थ के बीच में आने से देव और ज्यादा भड़क जाता है। देव और सलोनी के बीच जो भी हुआ है, वो पार्थ ऋतिक को बता देता है।
नंदिनी के सामने आएगा रियो, क्या खुल जाएगा करण का राज
कल के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि रियो अपनी मां को डिनर पर लेकर जाएगा। उसी रेस्तरां में मिहिर और उसका परिवार भी जाएगा। वहां तुलसी नियति और रियो को देखेगी। नंदिनी के सामने भी रियो आएगा। क्या नियिति की करण पर पड़ेगी नजर?
कौन है रियो?
शो में रियो की एंट्री कुछ एपिसोड्स पहले ही हुई है। रियो अंश का बेटा है। हालांकि, रियो को अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं मालुम है। रियो की मां भी अंश के सच से अनजान है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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