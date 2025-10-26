KSBKBT 2 Spoiler: हेमंत के सामने आया नोयोना का सच, मिहिर के दोस्त को दी चेतावनी

संक्षेप: KSBKBT 2 Upcoming Spoiler: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि हेमंत नोयोना को चेतावनी देगा। वो नोयोना से कहेगा कि उसके भाई-भाभी के रिश्ते से वो दूर रहे।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अबतक आपने देखा कि नोयोना और मिहिर साथ में अमेरिका गए हैं। वहीं, परी की वजह से तुलसी वहां नहीं जा पाई है। अब नोयोना मिहिर के करीब आने की हर कोशिश कर रही है। वो मिहिर से अपने प्यार का इजहार करेगी। मिहिर से प्यार का इजहार करने से पहले नोयोना मिहिर को नशे की दवाई पिलाएगी। मिताली के सुझाव पर नोयोना ड्रग्स मंगवाती है और एक गोली मिहिर के गिलास में घोल देती है। मिहिर को पी लेता है। इसके बाद मिहिर नशे में हो जाता है।

मिताली ने की नोयोना की मदद अपनी मासी का साथ देने के लिए मिताली हेमंंत को होटल से दूर ले जाती है। नोयोना मौका मिलते ही मिहिर को अपने कमरे में ले जाती है। वहां, मिहिर बार-बार अपने कमरे में जाने की जिद्द करता है। लेकिन नोयोना उसे नहीं जाने देती है।इतने में हेमंत वापस आ जाता है। हेमंत मिहिर के कमरे में जा रहा होता है कि नोयोना की बहन उसे रोक देती है। वो कहती है कि मिहिर सो गया है।

नोयोना की चाल में फंसा मिहिर हेमंत ये बात जानकर हैरान हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो नोयोना के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। नोयोना दरवाजे पर हेमंत को देखकर चौंक जाती है। हेमंत जब उससे पूछता है कि क्या मिहिर उसके कमरे में है, वो मना कर देती है। इसके बाद नोयोना मिहिर से अपने प्यार का इजहार करती है। मिहिर उसकी सब बातें सुनता है। उसे लगता है कि उसके सामने तुलसी बैठी है। वो भी अपने प्यार का इजहार करता है। नोयोना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। हालांकि, बाद में मिहिर तुलसी का नाम लेता है। ये सुनते ही नोयोना गुस्सा हो जाती है।