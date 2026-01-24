क्योंकि सास भी कभी बहू थी में गौतम वीरानी की एंट्री, नया प्रोमो देख फैंस हैरान

संक्षेप: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में सीजन 1 के एक चेहरे की एंट्री होने जा रही है। कोर्ट में तुलसी की मुलाकात अपनी अतीत से होगी। गौतम वीरानी के आने से शो में ट्विस्ट आएगा। फैंस गौतम वीरानी की एंट्री को लेकर काफी उत्साहित हैं।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 अब परीऔर रणविजय का केस अदालत में जाएगा। इस अदालत में तुलसी के सामने उसका अतीत खड़ा होगा। शो में क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सीजन 1 के गौतम वीरानी की एंट्री होने जा रही है। शो का नया प्रोमो भी सामने आया है। गौतम वीरानी की एंट्री को लेकर फैंस काफी खुश हैं। गौतम वीरानी सीजन 1 में तुलसी के बेटे के रोल में नजर आए थे।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में गौतम वीरानी की एंट्री रणविजय जेल से निकलने के बाद नोयोना से उसके लिए वकील ढूंढने के लिए कहता है। नोयोना उसे कहती है कि उसने वकील पहले से ही ढूंढ लिया है। नोयोना कहती है कि उसने सबसे अच्छा वकील ढूंढा है। परी और रणविजय के केस में रणविजय का वकील कोई और नहीं बल्कि गौतम वीरानी होगा।

गौतम को देख हैरान मिहिर और तुलसी शो का जो प्रोमो आया है उसमें गौतम वीरानी को दिखाया गया है। गौतम वीरानी तुलसी से कहता है कि जिंदगी की अदात में उनके खिलाफ उनका बेटा खड़ा है। तुलसी और मिहिर गौतम को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब गौतम के आने से तुलसी के जीवन में कौन सी मुश्किलें आएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा।