क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में होगी नए चेहरे की एंट्री, पहले सीजन से है एक्टर का नाता

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 New Face: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब एक नए किरदार की एंट्री होने जा रही है। इस नई एंट्री से शो में कई बड़े ट्विस्ट और टर्न फैंस को देखने को मिल सकते हैं। सीरियल में 6 साल का लीप भी कंफर्म है। 

Dec 12, 2025 11:57 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब शो में एक नए चेहरे की एंट्री होने जा रही है। शो में छह साल के लीप की बात भी बरखा बिष्ट ने कंफर्म की है। शो में नए चेहरे और 6 साल के लीप के बाद फैंस को बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो शो में संदीप बसवान की एंट्री हो सकती है। संदीप की एंट्री शो में साहिल वीरानी के रूप में होगी।

शो में नजर आएगा नया चेहरा

indiaforums.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संदीप बसवान शो में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आएंगे। संदीप बसवान शो के पहले सीजन का भी हिस्सा थे। सीजन 2 में उनके रिटर्न को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। हालांकि, मेकर्स या संदीप की तरफ से इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आएंगे नए ट्विस्ट, 6 साल का लीप कंफर्म

अंगद और वृंदा बनेंगे पेरेंट्स

रिपोर्ट्स की मानें तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में लीप के बाद अंगद और वृंदा का पेरेंटहुड दिखाया जाएगा। दोनों के दो बच्चे दिखाए जाएंगे। वहीं, मिहिर और तुलसी के बीच दूरी भी देखने को मिलेगी। शो का जो नया प्रोमो आया है उसमें दिखाया गया कि तुलसी अंगद और वृंदा के साथ चॉल में रह रही होगी।

तुलसी को लगेगा झटका, मिहिर और नोयोना की तस्वीर देख उड़ेंगे होश

तुलसी के सामने आया सच

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के करेंट ट्रैक की बात करें तो अब तुलसी के सामने नोयोना और मिहिर का सच सामने आ चुका है। तुलसी सच जानने के बाद बुरी तरह टूट जाती है। वो घर से कहीं चली जाती है। मिहिर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं, नोयोना को खुशी होती है कि तुलसी को पता चल चुका है कि मिहिर और उसके बीच क्या हुआ था।

