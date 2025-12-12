क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में होगी नए चेहरे की एंट्री, पहले सीजन से है एक्टर का नाता

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 New Face: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब एक नए किरदार की एंट्री होने जा रही है। इस नई एंट्री से शो में कई बड़े ट्विस्ट और टर्न फैंस को देखने को मिल सकते हैं। सीरियल में 6 साल का लीप भी कंफर्म है।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अब शो में एक नए चेहरे की एंट्री होने जा रही है। शो में छह साल के लीप की बात भी बरखा बिष्ट ने कंफर्म की है। शो में नए चेहरे और 6 साल के लीप के बाद फैंस को बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो शो में संदीप बसवान की एंट्री हो सकती है। संदीप की एंट्री शो में साहिल वीरानी के रूप में होगी।

शो में नजर आएगा नया चेहरा indiaforums.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक, संदीप बसवान शो में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आएंगे। संदीप बसवान शो के पहले सीजन का भी हिस्सा थे। सीजन 2 में उनके रिटर्न को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। हालांकि, मेकर्स या संदीप की तरफ से इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है।

अंगद और वृंदा बनेंगे पेरेंट्स रिपोर्ट्स की मानें तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में लीप के बाद अंगद और वृंदा का पेरेंटहुड दिखाया जाएगा। दोनों के दो बच्चे दिखाए जाएंगे। वहीं, मिहिर और तुलसी के बीच दूरी भी देखने को मिलेगी। शो का जो नया प्रोमो आया है उसमें दिखाया गया कि तुलसी अंगद और वृंदा के साथ चॉल में रह रही होगी।