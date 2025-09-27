KSBKBT 2 Spoiler: परी को लगा झटका, अजय के परिवार ने किया मिहिर की बेटी पर केस
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में परी अंगद से कहेगी कि उसे उस वृंदा को सबक सिखाना होगा जिसकी वजह से घर में इतनी परेशानी हो रही है। अंगद परी की बातों में आएगा और वृंदा से बदतमीजी करेगा।
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आपने अबतक देखा कि मिहिर और तुलसी के बीच भयंकर लड़ाई हो गई है। मिहिर घर छोड़कर चला गया है और तुलसी को बाकी के घरवाले जिम्मेदार मानते हैं। तुलसी कहेगी कि मिहिर खुद घर वापस आएंगे क्योंकि उनकी दादी का जन्मदिन है और घर में हवन होगा।
परी और ऋतिक की हुई लड़ाई
परी अंगद और ऋतिक से कहेगी कि उसे नहीं लगता कि पापा घर आएंगे। ऋतिक इस बात पर परी से नाराज हो जाता है। वो परी से कहता है कि उसे हर बार इतना निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। ऋतिक और परी की लड़ाई हो जाती है। अंगद दोनों की लड़ाई शांत करता है।
अजय के परिवार ने किया परी पर केस
वहीं, अजय का परिवार परी के ऊपर मानहानि का केस कर देता है। परी बहुत ज्यादा खबरा जाती है। वो कहती है कि ये सब तुलसी की वजह से हो रहा है। हेमंत अजय के घर जाएगा। वहां, अजय और उसकी मां कहेंगे कि वो सिर्फ तुलसी की वजह से इस मामले को जल्दी निपटाना चाहते हैं, वर्ना परी ने जो किया है , उसका केस वो सालों साल चला सकते हैं।
अंगद और वृंदा की हुई लड़ाई
इधर अंगद वृंदा पर पहले से ही बहुत नाराज है। वो ऑफिस जा रहा होता है कि तभी परी कहती है कि उसे वृंदा को सबक सिखाना होगा क्योंकि उसकी वजह से ही घर में ये सब हो रहा है। अंगद गुस्से में ऑफिस जाता है। वो वल्लभ भाई से कहता है कि वो उस लड़की को ऑफिस से निकाल देगा। अंगद ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वृंदा वहां आती है। वो अंगद से कहती है कि वो क्या उसे निकालेगा, वो खुद ये नौकरी छोड़ती है। अंगद वृंदा का रेजिगनेशन लेटर फाड़ देगा और कहेगा कि वो उसे नौकरी से निकाल रहा है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।