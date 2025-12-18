क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में लीप से हैरान थे अमर, बोले- मेरे लिए काफी दिल तोड़ने वाला...

Hindustan Hindi News
KSBKBT Upcoming: स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में लीप को लेकर अमर उपाध्याय यानी कि मिहिर वीरानी ने कहा कि ये मिहिर के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण वक्त है। 

Dec 18, 2025 07:08 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में एक लीप आनेवाला है। तुलसी वीरानी घर छोड़कर चली गई है और मिहिर अपने शांतिनिकेतन में अकेला पड़ गया है। शो में मिहिर का किरदार निभाने वाले अमर उपाध्याय ने शो के लीप को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि सीरियल में लीप हैरान करने वाला है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लीप उनके किरदार के लिए सबसे चैलेंजिंग होनेवाला है।

लीप के बारे में क्या बोले अमर उपाध्याय

टाइम्स ऑफ इंडिया से खास बातचीत में लीप के बारे में अमर ने कहा कि लीप की बात जानकर वो हैरान थे और अब एक परफॉर्मर के तौर पर उनके लिए काफी चुनौतीवाला होने वाला है। लीप के बाद मिहिर की जर्नी पर अमर ने कहा, “जब मुझे लीप के बारे में पता चला, मैं सच में हैरान था, और मैं कह सकता हूं आनेवाले एपिसोड्स बहुत दिलचस्प होने वाले हैं।" उन्होंने कहा कि मिहिर का रोल निभाने के दौरान यह फेज सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक बार फिर वह तुलसी के प्यार और भरोसे को मिहिर ने धोखा दिया है।

मिहिर बोले- शांतिनिकेतन में लीप के बाद…

मिहिर ने आगे कहा कि लीप के बाद शांतिनिकेतन में पैर रखना मिहिर के रूप में उनके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक था। अमर ने कहा, “शांतिनिकेतन में लीप के बाद पैर रखना, और उसे खाली पाना मिहिर के तौर पर मेरे लिए काफी दिल तोड़ने वाला था। शांति शब्दों से ज्यादा बयान कर रही थी।”

शांतिनिकेतन को तुलसी ने छोड़ दिया

शो की करेंट स्टोरीलाइन की बात करें तो मिहिर की सच्चाई सभी घरवालों के सामने आ गई है। तुलसी घर छोड़कर चली गई है। तुलसी के बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तुलसी साफ कहती है कि अब वो उस घर में नहगीं रुक सकती है। शांतिनिकेतन से निकलकर तुलसी अंगद के पास जाती है।

