Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 6 Year Leap Confirmed shocking twist and turns tulsi mihir noina love story star plus
KSBKBT 2 Twist: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आएंगे नए ट्विस्ट, 6 साल का लीप कंफर्म

संक्षेप:

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर, नोयोना और तुलसी की रिश्तों में शॉकिंग ट्विस्ट आनेवाले हैं। शो में 6 साल का लीप आनेवाला है।शो में नोयोना का किरदार निभा रहीं बरखा बिष्ट ने खुद इस बात को कंफर्म किया है। 

Dec 11, 2025 01:18 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आप देखेंगे कि तुलसी के सामने मिहिर और नोयोना का सच आनेवाला है। मिहिर और नोयोना का सच जान तुलसी बुरी तरह टूट जाएगी। तुलसी के सामने ये सच आने के साथ ही शो में कई सारे ट्विस्ट और टर्न आनेवाले हैं। एकता कपूर के शो में अब फैंस को 6 साल का लीप आनेवाला है। शो में नोयोना का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस बरखा बिष्ट ने खुद लीप की बात को कंफर्म किया है।

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आएगा लीप

इंडिया फोरम से खास बातचीत में बरखा बिष्ट ने एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में 6 साल के लीप को कंफर्म किया है। बरखा ने कहा, “हां, शो 6 साल का लीप आनेवाला है। ये जरूरी है। नोयोना शो का हिस्सा रहेगी। बहुत सारे समीकरण बदलने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकती हूं।”

नोयोना के बारे में क्या बोलीं बरखा बिष्ट

शो में मिहिर और नोयोना के बीच जो रिश्ता दिखाया गया है उसपर कई सोशल मीडिया यूजर्स सवाल करते हैं। अब अपने किरदार की सफाई पेश करते हुए नोयोना ने कहा, "नोयोना के तौर पर, वो सही है। प्यार और जंग में, लोग वो करते हैं जो उन्हें लगता है कि जरूरी है।"

बदल जाएंगे रिश्ते, आएंगे नए विवाद

लीप के बाद तुलसी और मिहिर के अलग होने की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि शो में लीप के साथ फैंस रिश्तों में बदलाव, नए विवाद और नई चुनौतियां देखने का मौका मिलेगा। नोयोना के किरदार को इवॉल्व होते देखा जा सकता है।

शो के मौजूदा ट्रैक की बात करें तो परी और रणविजय के बीच शादी से ठीक पहले बहस हो जाती है। तुलसी उसे समझाती है कि अगर वो ये शादी कर रही है तो वो सोच समझकर करे। इस बार परी तुलसी की बातों को सुनती भी है। वो तुलसी से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे। इधर रंगनाथ तुलसी को रणविजय के खिलाफ सबूत लागकर देगा। तुलसी के हाथ मिहिर और नोयोना की तस्वीर भी लगेगी।

