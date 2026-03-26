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KSBKBT 2: ऋतिक का पीछा नहीं छोड़ रही मिताली, लीगल नोटिस भेज वीरानी परिवार को किया परेशान

Mar 26, 2026 10:45 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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KSBKBT Spoiler: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के 26 मार्च के एपिसोड में मिताली ऋतिक और मुन्नी को टिमसी की कस्टडी के लिए लीगल नोटिस भेजती है। ऋतिक गौमजी को अपनी बेटी की कस्टडी का केस सौंपता है। 

KSBKBT 2: ऋतिक का पीछा नहीं छोड़ रही मिताली, लीगल नोटिस भेज वीरानी परिवार को किया परेशान

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिताली ऋतिक और मुन्नी को टिमसी की कस्टडी के लिए लीगल नोटिस भेजती है। मिताली का लीगल नोटिस देखकर मिहिर समेत पूरा वीरानी परिवार परेशान हो जाता है। मिताली की हरकत पर ऋतिक का गुस्सा फूटता है। ऋतिक सोच में पड़ जाता है कि उसका केस कौन लड़ेगा। शोभा गौमजी के नाम का सुझाव देती है। हालांकि, सब सोच में पड़ जाते हैं कि गौमजी को वो लोग केस लड़ने के लिए कैसे मनाएंगे। ऋतिक कहता है कि वो अपने भाई गौमजी को मनाएगा और गौमजी उसकी बात जरूर मानेगा।

गौमजी के पास लौटी उसकी पत्नी और बेटा

ऋतिक केस के सिलसिले में गौमजी को फोन करता है। गौमजी की पत्नी और बेटा उसकी लाइफ में वापस आ गए हैं। गौमजी को परिवार की अहमियत समझ आ गई है। गौमजी ऋतिक का फोन उठा लेता है।मिहिर दामिनी और नकुल को वहां देखकर बहुत खुश होता है।

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गौमजी को केस लड़ने के लिए मनाएगा ऋतिक

इसके बाद ऋतिक गौतम से अपने केस के बारे में बात करता है। वो बताता है कि मिताली टिमसी के साथ कैसे व्यवहार करती है। वो बताता है कि तुलसी ने दोनों के रिश्ते को ठीक करने की कोशिश भी की लेकिन मिताली बिना किसी को बताए घर से चली गई। ऋतिक गौमजी को मनाने की कोशिश करता है। ऋतिक की बात सुनकर गौमजी का बेटा नकुल और पत्नी दामिनी भी उसे समझाते हैं कि उसे ऋतिक का केस लड़ना चाहिए। गौमजी ऋतिक का केस लड़ने के लिए मान जाती है।

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परिवार के खिलाफ जाकर परी से शादी करेगा अजय?

इधर अजय अपने परिवार को परी से शादी के लिए मनाने की कोशिश करता है। अजय का पूरा परिवार अजय के इस फैसले के खिलाफ होता है। अजय की मां अजय की इस बात पर भड़क जाती है। अजय परी को पसंद करता है। वो परी से भी इस बारे में बात कर चुका है, लेकिन परी ने भी शादी से मना कर दिया था। परी की वजह से अजय के पूरे परिवार ने काफी कुछ भुगता था। इस वजह से वो नहीं चाहते हैं कि परी और अजय की शादी हो। हालांकि, अजय ने साफ कर दिया है कि अगर परी शादी के बाद उनके घर नहीं आएगी तो वो भी घर छोड़कर चला जाएगा।

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अजय का फैसला सुनने के बाद अजय की मां परी के घर जाती है। वो वहां जाकर परी पर नाराजगी जाहिर करती हैं। वो कहती हैं कि परी की वजह से अजय उनसे रिश्ता खत्म कर रहा है। अजय की मां की ये बात सुनकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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