KSBKBT 2: मिहिर पर भड़की तुलसी, नोयोना को बीच में बोलना पड़ा भारी

संक्षेप: Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी को पता चल गया है कि रणविजय परी पर हाथ उठाता है। तुलसी को जैसे ही ये पता चलता है, वो मिहिर पर भड़क जाती है।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी के सामने परी और रणविजय का सच सामने आ गया है। तुलसी परी से पूछती है कि क्या रणविजय उसपर हाथ उठाता है। पहले तो परी इस बात को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन तुलसी समझ जाती है कि परी उससे झूठ बोल रही है। तुलसी गुस्से में परी को मिहिर के पास लेकर जाएगी। वो मिहिर से सवाल करेगी कि उसके बच्चों का जीवन इतना बुरा कैसे हो गया है।

मिहिर पर तुलसी को आया गुस्सा तुलसी मिहिर के पास जाती है। वो मिहिर को परी के शरीर पर पड़े निशान दिखाकर पूछेगी कि परी के साथ ये क्या हो रहा है? मिहिर को कुछ भी समझ नहीं आएगा। फिर तुलसी उससे कहेगी कि उसकी छत के नीचे परी पर रणविजय हाथ उठा रहा था और उसे कुछ भी पता नहीं चला? मिहिर तुलसी की बात सुनकर हैरान रह जाता है।

तुलसी ने नोयोना को दी सलाह तुलसी मिहिर से कहती है कि अगर उसे पता होता कि वो बच्चों का ख्याल तक नहीं रख पाएगा तो वो अपने बच्चों को अपने साथ ले जाती। तुलसी मिहिर को सुना ही रही होगी कि तभी नोयोना वहां आ जाएगी। नोयोना परी पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाएगी। नोयोना कहेगी कि परी पहले भी एक बार झूठ बोल चुकी है और इस बार भी वो झूठ बोल रही है। नोयोना परी पर सवाल उठाई ही रही होगी कि तभी तुलसी उसे टोक देगी। तुलसी नोयोना को साफ करेगी कि वो उसके बच्चों के मामले में न ही बोले तो अच्छा है।