KSBKBT 2: परी ने तुलसी को किया इमोशनल ब्लैकमेल, बेटी का बात सुन हैरान हुआ मिहिर

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अपना सच सामने आने के बाद परी तुलसी के साथ इमोशनल कार्ड खेलेगी। वो तुलसी को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। परी की इस हरकत पर मिहिर भी हैरान रह जाएगा।

स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी ने परी का झूठ पकड़ लिया है। अब वो अपनी बेटी से अकेले में बात करना चाहती है, लेकिन परी अपनी मां से बात करना नजरअंदाज कर रही होती है। तुलसी फिर भी परी के साथ उसके कमरे में जाकर बात करेगी। वो परी से पूछेगी कि उसने झूठ क्यों बोला। परी खुद को फंसता देखते तुलसी के साथ इमोशनल कार्ड खेलेगी।

परी के घर पहुंची तुलसी परी की मुंहदिखाई के लिए तुलसी अपने परिवार के समेत अजय के घर पहुंचेगी। परी सबके लिए चाय लेकर आती है। इसके बाद, परी की सास उससे कहेगी कि वो तैयार होकर आ जाए। परी अपने कमरे में जा रही होती है तभी तुलसी उसे रोक देगी। वो परी से कहेगी कि वो भी उसके साथ उसे तैयार करने जाएगी। इस बात पर परी समझ जाएगी की तुलसी उससे अब सवाल करेगी। वो अपनी मां को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुलसी उसकी बात नहीं सुनेगी।

परी से सवाल करेगी तुलसी तुलसी परी के साथ उसके कमरे में जाएगी। वो परी से पूछेगी कि उसने अजय से झूठ क्यों बोला। अगर अजय ने उसे घर छोड़ा था तो रेस्तरां में किसके साथ थी। तुलसी के सवालों से परी परेशान हो जाएगी।