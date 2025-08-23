Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahi Thi 2 Spoiler Pari s Emotional Blackmail to Tulsi after getting caught star plus serial KSBKBT 2: परी ने तुलसी को किया इमोशनल ब्लैकमेल, बेटी का बात सुन हैरान हुआ मिहिर, Tv Hindi News - Hindustan
KSBKBT 2: परी ने तुलसी को किया इमोशनल ब्लैकमेल, बेटी का बात सुन हैरान हुआ मिहिर

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में अपना सच सामने आने के बाद परी तुलसी के साथ इमोशनल कार्ड खेलेगी। वो तुलसी को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। परी की इस हरकत पर मिहिर भी हैरान रह जाएगा। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 06:14 PM
स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी ने परी का झूठ पकड़ लिया है। अब वो अपनी बेटी से अकेले में बात करना चाहती है, लेकिन परी अपनी मां से बात करना नजरअंदाज कर रही होती है। तुलसी फिर भी परी के साथ उसके कमरे में जाकर बात करेगी। वो परी से पूछेगी कि उसने झूठ क्यों बोला। परी खुद को फंसता देखते तुलसी के साथ इमोशनल कार्ड खेलेगी।

परी के घर पहुंची तुलसी

परी की मुंहदिखाई के लिए तुलसी अपने परिवार के समेत अजय के घर पहुंचेगी। परी सबके लिए चाय लेकर आती है। इसके बाद, परी की सास उससे कहेगी कि वो तैयार होकर आ जाए। परी अपने कमरे में जा रही होती है तभी तुलसी उसे रोक देगी। वो परी से कहेगी कि वो भी उसके साथ उसे तैयार करने जाएगी। इस बात पर परी समझ जाएगी की तुलसी उससे अब सवाल करेगी। वो अपनी मां को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुलसी उसकी बात नहीं सुनेगी।

परी से सवाल करेगी तुलसी

तुलसी परी के साथ उसके कमरे में जाएगी। वो परी से पूछेगी कि उसने अजय से झूठ क्यों बोला। अगर अजय ने उसे घर छोड़ा था तो रेस्तरां में किसके साथ थी। तुलसी के सवालों से परी परेशान हो जाएगी।

परी ने तुलसी को किया इमोशनल ब्लैकमेल

परी के पास अपनी मां के सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। वो तुलसी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगेगा। वो कहेगी कि तुलसी उसके साथ इस तरह व्यवहार इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसकी खुद की बेटी नहीं है। परी की ये बात सुनकर तुलसी और मिहिर हैरान रह जाएंगे।

