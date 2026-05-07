रिश्तों के भी रूप बदलते हैं: भारती और अंगद की हुई शादी, वृंदा को लगा झटका
Kyunki Rishton Ke Bhi Roop Badlte Hain: क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं में शॉकिंग ट्विस्ट आया है। शो में वृंदा और अंगद के रिश्ते में बड़ी प्रॉब्लम आनेवाली है। वहीं, भारती के सिर से उसके पिता का साया उठ गया है।
‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के स्पिनऑफ ‘क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं’ ने टीआरपी लिस्ट में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। ये सीरियल इस हफ्ते लिस्ट में नंबर 8 पर है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की तरह ही इस सीरियल को भी प्यार मिल रहा है। शो में वृंदा और अंगद की लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अंगद और भारती की शादी से वृंदा हैरान होने वाली है। वहीं, अब अंगद के सामने और भी समस्या आनेवाली हैं।
अस्पताल में पहुंचे भारती और अंगद
भारती और अंगद की शादी में समस्या पैदा कराने के लिए अंगद की सास वहां आई थी। वो शादी को तोड़ने के लिए भारती के पिता से बहुत सारा दहज मांगती है। इसकी वजह से भारती के पिता बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वृंदा और ऑफिस के सभी लोग वहां पहुंचते हैं।
बच्चों से मिलने गई वृंदा
वृंदा अस्पताल से अपने घर जाती है। वहां, उसके बच्चे आए हुए होते हैं। वो अपने बच्चों को कहीं लेकर जा रही होती है कि तभी वहां विक्रांत आ जाएगा। वो अपने बच्चों को घर में बंद करेगी और अपनी मां को बुलाकर अस्पताल निकल जाती है।
पिता की मौत से टूटी भारती
आज के एपिसोड में देखेंगे कि भारती के पिता की मौत हो जाएगी। मरने से पहले भारती के पिता अंगद और भारती की शादी की इच्छा जताते हैं। सब लोग जबरन अंगद को भारती की मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं। अंगद और भारती की शादी हो जाती है, वृंदा ये सब देखकर हैरान रह जाती है।
भारती और अंगद की शादी से वृंदा नाराज
आनेवाले एपिसोड में आप देखेंगे कि भारती के पिता नहीं रहे हैं जिसके बाद अंगद मजदूर यूनियन का लीडर बनता है। भारती वृंदा को भी बताती है कि उसके पिता के बाद अंगद मजदूर यूनियन का लीडर है और अब वही सारा काम देखेगा। वृंदा अंगद से नाराज है क्योंकि उसकी भारती से शादी हो गई है। भारती की बात सुनने के बाद वृंदा कहती है कि वो अब अंगद से ही बात करेगी, लेकिन अकेले में।
क्या अंगद से वृंदा खत्म करेगी अपना रिश्ता?
भारती वृंदा की बात को काटती है और अंगद से कहती है कि वो जो भी बात करेगा सबके सामने होगी। शो में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वृंदा अंगद से तोड़ देगी अपना रिश्ता?
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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