Kyunki 2 Spoiler: यूं तुलसी-मिहिर सामने आएगा परी का सच, अंगद और वृंदा की वजह से बदलेगा खेल

Kyunki 2 Spoilers: परी की चालबाजी अब बहुत लंबी नहीं चल पाएगी। वृंदा और अंगद की वजह से जल्द ही परी का सच सामने आ जाएगा। इसमें अजय भी अहम भूमिका निभाने वाला है।

Kyunki saas bhi kabhi bahu thi 2 promo: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का दूसरा सीजन टीआरपी के मामले में कमाल कर रहा है। बहुत कम वक्त में यह शो टीआरपी टॉपर 'अनुपमा' को चुनौती देने लगा है। शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि परी अपनी मां तुलसी और बाप मिहिर दोनों को डंके की चोट पर बेवकूफ बना रही है। चोट के झूठे निशानों के दम पर वो अपने मां-बाप को अपने पक्ष में कर लेगी और फिर अपने ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगा देगी।

फिर ससुराल वालों को फंसवा देगी परी गुस्से में तमतमाए मिहिर और तुलसी फौरन परी को लेकर उसके ससुराल पहुंचेंगे और उससे सास-ससुर समेत सभी को जमकर लताड़ेंगे। परी की सास अपनी बात रखने की कोशिश करेगी, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनेगा। फाइनली तुलसी अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाएगी। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अपने ससुराल वालों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने में कामयाब रही परी बहुत खुश होगी, लेकिन इसी खुशी और एक्साइटमेंट में वह एक बड़ी गलती कर देगी।

तुलसी पर आग बबूला होगा उसका पति नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि मिहिर और तुलसी के बीच परी वाली बात को लेकर काफी झगड़ा होगा। मिहिर आग बबूला होगा और तुलसी पर चिल्लाएगा। तुलसी जब उसे यह समझाने की कोशिश करेगी कि कहीं परी चालाकी तो नहीं कर रही है, तो मिहिर कहेगा, "कभी अपनी गलती मत मानना, मैं जो बोलूं ना, तुम पलट कर जवाब जरूर देना मुझे। परी खुश थी जब तक तुमने उनके दामाद को जेल नहीं करवाई।" उधर परी जब अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी तब गड़बड़ हो जाएगी।

रेस्त्रां में परी को बातें करते सुन लेगी वृंदा दरअसल परी तो अपने घर में होगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड एक रेस्त्रां में बैठकर परी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होगा। परी का बॉयफ्रेंड जब उससे पूछेगा कि तुम अब वापस तो नहीं जाओगी? तो जवाब में वह कहेगी, "जाहिर है नहीं। उस पागल के घर वापस कौन जाएगा। मैं घरवालों को छोड़कर आ गई हूं।" यह बात उसी रेस्त्रां में मौजूद अंगद के ऑफिस में काम करने वाली वृंदा सुन लेगी। वृंदा अंगद की बहन को उस लड़के से बाद करते देखकर हैरान होगी।