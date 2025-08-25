kyonki saas bhi kabhi bahu thi tulsi monolog wins heart, users says-asli aurton ki kahani क्योंकि….की तुलसी का मोनोलॉग सुनकर इम्प्रेस हुई ऑडियंस, बोली-औरतों के साथ यही होता आया है, Tv Hindi News - Hindustan
क्योंकि….की तुलसी का मोनोलॉग सुनकर इम्प्रेस हुई ऑडियंस, बोली-औरतों के साथ यही होता आया है

टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तुलसी का मोनोलॉग वायरल हो रहा है। अनुपमा की तरह तुलसी ने भी ऑडियंस से जुड़ने के लिए औरतों के हक की बात अपने मोनोलॉग में की है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 07:19 AM
क्योंकि….की तुलसी का मोनोलॉग सुनकर इम्प्रेस हुई ऑडियंस, बोली-औरतों के साथ यही होता आया है

स्मृति ईरानी ने हाल में टीवी पर वापसी की है। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के नए वर्जन में एक्ट्रेस टीवी के सबसे पॉपुलर तुलसी के किरदार में नजर आ रही हैं। उनका ये पुराना अवतार ऑडियंस के बीच फिर से पॉपुलर हो रहा है। अमर उपाध्याय के साथ जोड़ी पसंद की जा रही है। अब इस बीच तुलसी का एक मोनोलॉग वायरल हो रहा है। वैसे अभी तक ऐसे मोनोलॉग बोलकर अनुपमा ने ऑडियंस के बीच अपनी अलग जगह बनाई थी। अब तुलसी का किरदार भी मोनोलॉग से फिर से हिट हो रहा है।

तुलसी का मोनोलॉग

इस मोनोलॉग की शुरुआत तब होती है जब तुलसी बिना मिहिर की इजाजत के 10 लाख रूपए खर्च कर देती है। मिहिर कहते हैं, ‘तुमने मर्जी के बिना 10 लाख खर्च कर दिए’। इसके जवाब में तुलसी का किरदार हर महिला के दिल को छू जाता है। वो कहती हैं, “मेरे पैसे? अच्छा? घर हमारा, बच्चे हमारे, पैसे तुम्हारे? शादी सिर्फ 4 फेरों से ही तो आई थी, तबसे अब तक सबके पीछे भागती हूं, पूछती ही तो रहती हूं।’ आगे तुलसी, मिहिर से पूछती हैं कि क्या उन्होंने कभी उनसे इजाजत ली जब महंगी कार खरीदी या दोस्तों को गिफ्ट दिए?

स्त्रीधन पर कही ये बात

तुलसी आगे कहती है,“38 साल से तुम्हारा घर चला रही हूं, सैलरी देते हो मुझे? सैलरी क्या छुट्टी तक नहीं मिलती। तुम छुट्टी लेते हो, बच्चे छुट्टी लेते हैं, घर के नौकर छुट्टी लेते हैं… 38 साल में क्या मैंने कभी छुट्टी ली?” तुलसी यह भी कहती हैं कि उन्हें अपने अकाउंट नंबर तक का पता नहीं, जबकि पूरा घर उन्होंने ही संभाला है। तुलसी अंत में कहती हैं, “जिंदगी भर औरत को सिर्फ स्त्रीधर्म सिखाया जाता है, स्त्रीधन की कभी बात नहीं होती। तो मान लो ये 10 लाख रुपये मेरा स्त्रीधन था।”

यूजर्स रिएक्शन

सोशल मीडिया यूजर्स इस मोनोलॉग को आम औरत की कहानी बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात कह दी। वहीं अन्य यूजर ने लिखा, यही होता आया है औरतों के साथ। एक यूजर ने लिखा कि तुलसी ने इतनी बड़ी बात शांति से कह दी, वो खुद होती तो चीख पड़तीं।

