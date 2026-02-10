Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKunickaa Sadanand slams tanya mittal fan who compared kumar sanu and her son ayaan lall features
कुमार सानू जैसा दिखता है कुनिका का बेटा…इस यूजर को एक्ट्रेस ने दिया तगड़ा जवाब, बोलीं-मामला हाथ से निकल

कुमार सानू जैसा दिखता है कुनिका का बेटा…इस यूजर को एक्ट्रेस ने दिया तगड़ा जवाब, बोलीं-मामला हाथ से निकल

संक्षेप:

कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के फैंस के बीच में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बहस हो रही है। एक यूजर ने कुनिका के बेटे अयान की तुलना कुमार सानू से कर दी। यूजर ने कहा कि दोनों के नैन-नक्श एक जैसे हैं। कुनिका ने यूजर को तगड़ा जवाब दिया है।

Feb 10, 2026 07:49 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है लेकिन कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल के फैंस में सोशल मीडिया पर बहस देखी जा सकती है। कुनिका पिछले कुछ समय से तान्या मित्तल के फैंस को उन्हें टारगेट करने के लिए फटकार लगा रही थीं। सोमवार को भी एक्ट्रेस ने उन्हें ट्रोल करने वाले यूजर्स को तगड़ा जवाब दिया था। लेकिन बात तब बढ़ गई जब एक X यूजर ने कुनिका के बेटे अयान लाल और एक्ट्रेस के एक्स बॉयफ्रेंड कुमार सानू को लेकर कमेंट कर दिया। इस पोस्ट ने कुनिका को इतनी ठेस पहुंचा दी कि वो यूजर के खिलाफ एक्शन लेने वाली हैं।

यूजर बोली कुमार सानू जैसा दिखता है कुनिका का बेटा

कुनिका को ट्रोल करने वाली एक फीमेल यूजर ने अयान और कुमार सानू की एक तस्वीर शेयर करते हुए दोनों की तुलना की है। यूजर ने लिखा, अरे, मैं ये कैसे कहूं? हम सबने ये देखा है। हमने कुनिका को देखा है, हमने उसे सुना है, ठीक है? हमने उसे तान्या मित्तल से कुमार सानू के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए देखा है कि कैसे उनका शादीशुदा घर टूट गया और ये सब। लेकिन मुझे लगता है कि वो एक बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी बात भूल गई। कुनिका तभी सच बताना था ना बाबू।”

ये भी पढ़ें:इस एक्ट्रेस ने बदल दी मिथुन चक्रवर्ती की किस्मत, बताया जिंदगी की सबसे खास महिला
ये भी पढ़ें:सलमान खान ने गर्लफ्रेंड की वजह से दोस्त जैकी श्रॉफ से बना ली थी दूरियां

कुनिका ने दिया जवाब

कुनिका ने इस पोस्ट पर का जवाब देते हुए लिखा, “अब तो मामला हाथ से निकल रहा है। इसमें मेरे परिवार के सदस्य और एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया है जिसके पास पर्सनालिटी राइट्स है। मैं इस गंदी ज़बान वाले को बख्शने वाली नहीं हूं। मैडम चतुर्वेदी, देखते रहिए, और अंत में मैं तान्या मित्तल और उनके फैंस से पूछती हूं कि क्या यही सब आपको खुश करता है, और क्या आप अपनी पॉपुलैरिटी या अपनी क्रूरता पर गर्व करते हैं?’

यूजर बोला-बहुत सारे बाप हैं

इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, 'बहुत सारे बाप हैं' कुनिका ने जवाब दिया, 'थोड़ा साइंस पढ़ लो बेटा, ट्विटर पर टाइम मत बर्बाद करो। बाप एक ही होता है और वो कौन है, मां के अलावा कोई माई का लाल नहीं जान सकता। कुनिका ने आगे जवाब दिया कि ये बहुत बुरा है कि लोग उनकी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं।

कुमार सानू से था अफेयर

बता दें, कुनिका सदानंद ने कम उम्र में ही अभय कोठारी से शादी कर ली थी। बेटे का जन्म भी हुआ लेकिन रिश्ता चला नहीं। तलाक के बाद कुनिका फिल्मों में बिजी हो गई। लेकिन एक्ट्रेस ने 2025 में सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में बताया था कि उनका और सिंगर कुमार सानू का 6 सालों का अफेयर रहा था। वो कुमार सानू की परफॉरमेंस के लिए उनके कपड़े सेलेक्ट करती थीं, उनके काम को मैनेज और अरेंज करती थीं। कुनिका ने कहा था कि वो उनकी बीवी की तरह उनके साथ रह रही थीं। कुमार सानू से ब्रेकअप के बाद कुनिका विनय लाल से शादी की। इस शादी से उनका दूसरा बेटा अयान लाल हुआ।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
Bigg Boss 19 tanya mittal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।