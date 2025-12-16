Hindustan Hindi News
कुनिका सदानंद के बड़े बेटे अरिहंत कोठारी से मिले आप? लाइमलाइट से हैं कोसों दूर

Kunickaa Sadanand: आइए आज हम आपको ‘बिग बॉस 19’ की राज माता कही जाने वालीं एक्ट्रेस कुनिका सदानंद के बड़े बेटे अरिहंत कोठारी से मिलवाते हैं। एक्ट्रेस ने उनके साथ पोस्ट शेयर की है।

Dec 16, 2025 06:49 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
नकुनिका सदानंद के छोटे बेटे अयान लाल से तो आप सब ‘बिग बॉस 19’ में मिल ही चुके हैं, लेकिन क्या आपने उनके बड़े बेटे अरिहंत कोठारी को देखा है? दरअसल, उनका बड़ा बेटा उनके साथ नहीं रहता है। जब उनका और उनके पहले पति अभय कोठारी का तलाक हुआ था तब अभय ने अरिहंत की कस्टडी ले ली थी। कुनिका ने आठ साल तक कोर्ट में कस्टडी का केस लड़ा, लेकिन वह हार गईं। ऐसे में अरिहंत को अपने पिता अभय के साथ ही रहना पड़ा।

क्या करते हैं अरिहंत?

लिंक्डइन के मुताबिक, अरिहंत ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से फाइनेंस/स्ट्रेटेजी और लीडरशिप में एमबीए किया। फिर चार साल द ग्रीन वोक नाम की कम्पनी में काम किया। इसके बाद, उन्होंने टिशमैन स्पेयर नाम की कम्पनी जॉइन की। इस कम्पनी में वह पिछले 17 सालों से काम कर रहे हैं और इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं।

कुनिका का वीडियो

कुनिका ने अपने बड़े बेटे अरिहंत और छोटे बेटे अयान के साथ जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें तीनों साथ में लंच करते नजर आ रहे हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘तुम अपना रंजो घूमो, अपनी परेशानी मुझे दे दो। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा तोहफा है मेरे बच्चे, जिनमें अरिहंत, अयान, गरिमा, दुश्यंत, शगुन और मेरी दो पोतियां शामिल हैं। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है। शुक्राना शुक्राना।’

अरिहंत का इंस्टा अकाउंट प्राइवेट है। उन्हें इंस्टा पर 227 लोग फॉलो करते हैं। एक तरफ जहां अहान एक्टिंग में अपना करियर बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरिहंत लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
