'कुमकुम भाग्य' एक्ट्रेस संचिता उगले ने मौत से कुछ घंटे पहले इंस्टा पर शेयर किया था ये वीडियो, देखकर इमोशन हो रहे फैंस

महज 30 की उम्र में संचिता उगले ने सुसाइड कर ली है। महज वे 30 साल की उम्र में संचिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मरने के कुछ घंटों पहले संचिता ने अपना ये आखिरी वीडियो शेयर किया था, जिसे देखकर फैंस अब इमोशन हो रहे हैं।

टीवी जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री की हिलाकर रख दिया है। टीवी सीरियल 'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले अब इस दुनिया में नहीं रहीं। दरअसल, महज 30 की उम्र में संचिता उगले ने सुसाइड कर ली है। महज वे 30 साल की उम्र में संचिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मरने के कुछ घंटों पहले संचिता ने अपना ये आखिरी वीडियो शेयर किया था, जिसे देखकर फैंस अब इमोशन हो रहे हैं।

खुद के कमरे में किया बंद कर किया सुसाइड पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 30 साल की एक्ट्रेस संचिता उगले ने नालासोपारा ईस्ट के अचोले गांव में साई संतोषी बिल्डिंग स्थित अपने घर पर आत्महत्या कर ली। यह घटना 14 जून को शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच हुई। अचोले पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विनोद बाग ने बताया कि संचिता ने खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया था और कथित तौर पर साड़ी से छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग उसे वसई-विरार म्युनिसिपल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले जांच-पड़ताल की सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले जांच-पड़ताल की। अधिकारियों ने बताया है कि हर संभव पहलू से विस्तृत जांच की जा रही है। मृतक के पिता मच्छिंद्र उगले की शिकायत के आधार पर, आचोले पुलिस ने 15 जून को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु की रिपोर्ट (ADR) दर्ज की।

मौत से पहले शेयर किया ये वीडियो संचिता उगले सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं। संचिता अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती थीं। ऐसे में संचिता ने मौत के महज कुछ ही घंटों पहले भी अपना एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में संचिता 'डफली वाले डफली बजा...' गाने पर अपना वीडियो बनाती नजर आ रही हैं। वीडियो में उनके एक्सप्रेशन इतने प्यारे लग रहे हैं और वो इतनी खुश नजर आ रही हैं कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सुसाइड जैसा कुछ सोच भी रही हैं। इस दौरान संचिता ने पीच कलर का सलवार सूट कैरी किया है। इसके साथ उन्होंने कानों में झुमके भी डाले हैं।