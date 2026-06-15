'कुमकुम भाग्य' एक्ट्रेस संचिता उगले ने मौत से कुछ घंटे पहले इंस्टा पर शेयर किया था ये वीडियो, देखकर इमोशन हो रहे फैंस
महज 30 की उम्र में संचिता उगले ने सुसाइड कर ली है। महज वे 30 साल की उम्र में संचिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मरने के कुछ घंटों पहले संचिता ने अपना ये आखिरी वीडियो शेयर किया था, जिसे देखकर फैंस अब इमोशन हो रहे हैं।
टीवी जगत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री की हिलाकर रख दिया है। टीवी सीरियल 'कुमकुम भाग्य' फेम एक्ट्रेस संचिता उगले अब इस दुनिया में नहीं रहीं। दरअसल, महज 30 की उम्र में संचिता उगले ने सुसाइड कर ली है। महज वे 30 साल की उम्र में संचिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मरने के कुछ घंटों पहले संचिता ने अपना ये आखिरी वीडियो शेयर किया था, जिसे देखकर फैंस अब इमोशन हो रहे हैं।
खुद के कमरे में किया बंद कर किया सुसाइड
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 30 साल की एक्ट्रेस संचिता उगले ने नालासोपारा ईस्ट के अचोले गांव में साई संतोषी बिल्डिंग स्थित अपने घर पर आत्महत्या कर ली। यह घटना 14 जून को शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच हुई। अचोले पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विनोद बाग ने बताया कि संचिता ने खुद को अपने बेडरूम में बंद कर लिया था और कथित तौर पर साड़ी से छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग उसे वसई-विरार म्युनिसिपल हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले जांच-पड़ताल की
सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले जांच-पड़ताल की। अधिकारियों ने बताया है कि हर संभव पहलू से विस्तृत जांच की जा रही है। मृतक के पिता मच्छिंद्र उगले की शिकायत के आधार पर, आचोले पुलिस ने 15 जून को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु की रिपोर्ट (ADR) दर्ज की।
मौत से पहले शेयर किया ये वीडियो
संचिता उगले सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं। संचिता अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती थीं। ऐसे में संचिता ने मौत के महज कुछ ही घंटों पहले भी अपना एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में संचिता 'डफली वाले डफली बजा...' गाने पर अपना वीडियो बनाती नजर आ रही हैं। वीडियो में उनके एक्सप्रेशन इतने प्यारे लग रहे हैं और वो इतनी खुश नजर आ रही हैं कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सुसाइड जैसा कुछ सोच भी रही हैं। इस दौरान संचिता ने पीच कलर का सलवार सूट कैरी किया है। इसके साथ उन्होंने कानों में झुमके भी डाले हैं।
वीडियो देख इमोशनल हुए फैंस
संचिता उगले का ये आखिरी वीडियो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं। वहीं, इस पर कमेंट कर उनके चाहने वाले इस पर 'लास्ट' लिखकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'जो लोग खुश दिखते हैं, वे अक्सर बहुत बड़ा दर्द छिपाए होते हैं। इन दोनों बातों में कभी कंफ्यूज न हों।' एक ने लिखा, 'क्यों किया ऐसा?' एक दूसरा लिखता है, 'ये सुसाइड नहीं कर सकती है।' एक लिखता है, 'यह यकीन करना मुश्किल है कि जो इंसान इतने खुश मूड में था और रील्स अपलोड कर रहा था, उसने अचानक खुदकुशी कर ली... यह सच नहीं हो सकता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।' ऐसे कई और कमेंट्स वीडियो पर आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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