KSBKBT2: 51 साल के आकाशदीप को तुलसी का पोता बना देख यूजर्स हुए निराश, बोले-एकता ये क्या किया
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में 51 साल के आकाशदीप को तुलसी के पोते रियो के रूप में पसंद नहीं किया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स एकता कपूर से इस ट्विस्ट के लिए जवाब मांग रहे हैं। यूजर्स के मुताबिक आकाशदीप पोते के किरदार के लिए जम नहीं रहे हैं।
टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन ऑडियंस के बीच पसंद किया जा रहा है। शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर लगातार कुछ न कुछ ट्विस्ट लाकर अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर रही हैं। यही वजह है कि ये सीरियल पिछले कुछ हफ्तों से टॉप पर बना हुआ है। लेकिन हाल में आए एक ट्विस्ट से एकता ट्रोल भी हो रही हैं। दरअसल हाल में सीरियल में 51 साल के आकाशदीप सहगल की एंट्री हुई है। एक्टर को तुलसी वीरानी के पोते के किरदार में दिखाया गया है। बस यही बात सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आ रही है।
एकता कपूर का ये ट्विस्ट नहीं आया पसंद
क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पहले सीजन में आकाशदीप सहगल ने तुलसी वीरानी के बेटे अंश वीरानी का किरदार निभाया था। शो में तुलसी ही अपने बेटे को गोली मार देती है। अब शो में एक नया ट्विस्ट आया है जिसमें आकाशदीप ने तुलसी के पोते के रूप में वापसी की है। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि 51 साल के आकाशदीप तुलसी के पोते के रूप में समझ नहीं आ रहे हैं। इस यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है।
यूजर्स रिएक्शन
एक यूजर ने लिखा, 'स्टोरी तो फिर भी एडजस्ट कर लेंगे पर ये 50 की उम्र वाला पोता कैसे सहन होगा', एक यूजर ने लिखा 'एकता तूने ये क्या किया',एक और यूजर ने लिखा, ‘ये अंश के बेटे के रूप में कैसे? ये तो करण से भी उम्र में बड़ा लग रहा है जो इसके पिता सामान है’
अपने रोल के बारे में ये बोले आकाशदीप
इस बारे में बात करते हुए आकाशदीप ने हाल में बॉम्बे टाइम्स से बातचीत की थी। एक्टर ने बताया था कि एक्टिंग का उम्र से कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन इससे है कि आप क्या एनर्जी लेकर आते हो। शो में आकाशदीप रियो के किरदार में हैं जिसे लगता है कि करन और नियति उसके पेरेंट्स हैं।
आकाशदीप ने की मेकर्स की तारीफ
आकाशदीप ने सीरियल के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने कभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी को बंद चैप्टर की तरह नहीं देखा। आगे उन्होंने शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर की तारीफ की। उन्होंने मेकर्स की तारीफ की वो पुरानी कास्ट सीरियल में वापस ले आए। बता दें, सीरियल का दूसरा सीजन ऑडियंस के बीच हिट है। आने वाले दिनों में रियों से जुड़े कुछ नए ट्विस्ट दिखाए जाएंगे जिसका इंतजार हो रहा है। वहीं TRP में इस नए ट्विस्ट का असर दिख रहा है। शो आगे चल्र रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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