KSBKBT 2: तुलसी को मिल गया रणविजय के खिलाफ हथियार, यूं बेटी परी की शादी तुड़वाएगी मिसेज विरानी

संक्षेप: KSBKBT 2 Written Update 4 November 2025: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में किरण की वापसी के चलते जहां कई ट्विस्ट आएंगे, वहीं दूसरी तरफ तुलसी को अपनी बेटी की शादी तुड़वाने के लिए नया हथियार मिल गया है।

टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अंगद और वृंदा तांत्रिक के पास जाकर मिताली की हालत के बारे में बात करेंगे। तांत्रिक बताएगा कि मिताली पर किसी बुरी आत्मा का साया है और उसे हटाने के लिए लड़की को अमावस के दिन उसके पास लाना होगा। इसी बीच तुलसी का फोन आएगा और अंगद-वृंदा के साथ वहां से निकल जाएगा। मेहंदी सेरिमनी में जब तुलसी और ऋतिक रणविजय को देखेंगे तो दोनों का पारा चढ़ जाएगा। तुलसी अपने पति मिहिर से इस बारे में शिकायत करेगी, लेकिन मिहिर हमेशा की तरह अपनी जिद पर अड़ा होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मिहिर की जिद के आगे बेबस तुलसी वो बताएगा कि उसने ही रणविजय को फंक्शन में बुलाया है। इसी दौरान यह भी पता चलेगा कि रणविजय ने अगले दिन फंक्शन में अपने माता-पिता को बुलाया है और उनसे बात करके मिहिर परी की उसके साथ शादी अनाउंस कर देगा। तुलसी समझाने की लाख कोशिश करेगी लेकिन मिहिर नहीं मानेगा और नोयोनिका उसका पूरा साथ देगी। तुलसी समझ जाएगी कि परी, मिहिर और नोयोनिका एक तरफ हैं और अपने आगे उसकी एक नहीं चलने देंगे। मेहंदी फंक्शन के दौरान मिहिर का छोटा भाई किरण भी आ जाएगा।

किरण के आगे खुलेगी मिहिर की पोल किरण को इतने सालों बाद देखकर तुलसी, मिहिर और बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। किरण के पास उसके एक दोस्त का फोन आएगा और वो उसे बताएगा कि मिहिर कुछ वक्त पहले जब लॉस एंजेलिस आए थे तो उसी के होटल में रुके थे। किरण का दोस्त उसे बताएगा कि उनके साथ एक औरत थी जो उनका बहुत ख्याल रख रही थी जब मिहिर को बहुत नशा हो गया था। किरण को लगेगा कि शायद उसका दोस्त तुलसी की बात कर रहा है। लेकिन तुलसी से बात करके उसे पता चलेगा कि तुलसी तो LA गई ही नहीं थी।