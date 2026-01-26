KSBKBT 2: तुलसी को लगेगा जोर का झटका, सवालों के दलदल में फंसेगी परी

संक्षेप: KSBKBT 2 Update: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी और मिहिर कोर्ट में यह देखकर दंग रह जाएंगे कि उनका बेटा ही अपनी बहन के खिलाफ केस लड़ रहा है।

KSBKBT 2 Full Episode Written Update: टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में कोर्ट पहुंचते ही तुलसी और मिहिर को जोर का झटका लगेगा। वो अपने गौतम को अपोजिशन के वकील के तौर पर देखकर दंग रह जाएंगे। तुलसी अतीत की यादों में खो जाएगी और मिहिर विरानी अपने लॉयर हेमंत से पूछेगा कि क्या उसे पता था कि गौतम यह केस लड़ने वाला है? हेमंत कहेगा कि शहर में हजारों वकील हैं, उसे यह पता था कि गौतम विदेश में प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन भारत आकर यहां केस लड़ेगा यह उसे नहीं पता था।

तुलसी को लगेगा जोर का झटका मौका पाकर कोर्टरूम में ही हेमंत चुपके से गौतम से पूछेगा कि क्या उसे पता है कि वह अपनी ही बहन के खिलाफ केस लड़ रहा है? गौतम बहुत रूखा सा जवाब देगा और वह कहेगा कि यह कोर्टरूम है और यहां पर निजी बातें करना अलाउड नहीं है। सिचुएशन बिगड़ती देखकर मिहिर विरानी जज से कुछ देर का वक्त मांगेगा और जज उसे इजाजत दे भी देगी। मिहिर जाकर अपने बेटे गौतम से बात करेगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा लेकिन गौतम अपने पिता से बहुत बदतमीजी भरे लहजे में बात करेगा।

मिहिर विरानी की कोशिश नाकाम खुसफुसाहट सुनकर जज पूछेगी कि कोई दिक्कत है क्या? इस पर मिहिर कहेगा कि जी हां दिक्कत है। वह बताएगा कि गौतम विरानी जो कि अपोजिशन के वकील हैं वो असल में उसके बेटे हैं। लेकिन इससे पहले कि जज कुछ कहे, गौतम खुद ही सफाई देगा और कहेगा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई फैमिली मेंबर अपने ही परिवार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। हेमंत मिहिर से बैठने को कहेगा और बोलेगा कि वो सिचुशन संभाल लेगा। रणविजय भी सफाई देगा कि उसे गौतम के पारिवारिक रिश्तों के बारे में पता था लेकिन इससे उसे कोई ऐतराज नहीं है।