KSBKBT 2: तुलसी के सवालों पर उड़े मिहिर के तोते, नोयोनिका के जाल में बुरे फंसे मिस्टर विरानी!

संक्षेप: KSBKBT 2: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी के सवालों के आगे मिहिर भीगी बिल्ली बना नजर आएगा। वजह यह कि उसके पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होगा।

KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में उस वक्त मिहिर के तोते उड़ गए जब तुलसी ने उससे यह पूछना शुरू किया कि उसने आखिर यह फैसला क्या सोचकर लिया? तुलसी ने पूछा कि यह कदम उठाते उसे शर्म नहीं आई? वह उसकी पत्नी है, जीवन संगिनी है, क्या उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उसके मन पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? मिहिर ने मन ही मन सोचा कि शायद तुलसी को नोयोनिका वाला सच पता चल चुका है, लेकिन असल मामला कुछ और ही है।

तुलसी के सामने उड़ेंगे मिहिर विरानी के तोते कुछ ही देर बाद तुलसी बताएगी कि उसे मिहिर ने सब सच बता दिया है कि उसने अपनी सारी जायदाद तुलसी के नाम कर दी है। यह सुनकर मिहिर की जान में जान आएगी, लेकिन फिर भी वह मुंह लटकाए बैठा रहेगा। तुलसी बताएगी कि हेमंत ने उसे सब कुछ सच बता दिया है कि जैसे मिहिर ने उसके साथ भी ठीक वैसा ही किया है, जैसा एक वक्त पर हेमंत के साथ किया गया था। मिहिर चुपचाप बैठा सब कुछ देखता रहेगा। लेकिन उसके बाद नए प्रोमो में जो दिखाया गया है वो दिलचस्प है।

तुलसी को खुद अपना सच बताएगी मिहिर? नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि मिहिर एक जूलरी स्टोर पर नोयोनिका को मंगलसूत्र खरीदते हुए देखेगा। वह देखेगा कि नोयोनिका उसी शख्स के साथ है जिसके साथ रहने के लिए वह उसे लगातार मना करता रहा है। यह शख्स यह भी बताएगा कि नोयोनिका उसकी होने वाली पत्नी है। मिहिर के चेहरे पर मायूसी होगी। दूसरी तरफ नए प्रोमो वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि तुलसी अपने पति मिहिर पर बहुत गुस्सा कर रही है। प्रोमो देखकर लग रहा है कि मिहिर उसे नोयोनिका के बारे में सब बता देगा।