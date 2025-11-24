Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKSBKBT 2 Update Tulsi Questions to Numb Mihir Got Trapped in Noyonika Plan
KSBKBT 2: तुलसी के सवालों पर उड़े मिहिर के तोते, नोयोनिका के जाल में बुरे फंसे मिस्टर विरानी!

KSBKBT 2: तुलसी के सवालों पर उड़े मिहिर के तोते, नोयोनिका के जाल में बुरे फंसे मिस्टर विरानी!

संक्षेप:

KSBKBT 2: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी के सवालों के आगे मिहिर भीगी बिल्ली बना नजर आएगा। वजह यह कि उसके पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होगा।

Mon, 24 Nov 2025 07:58 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में उस वक्त मिहिर के तोते उड़ गए जब तुलसी ने उससे यह पूछना शुरू किया कि उसने आखिर यह फैसला क्या सोचकर लिया? तुलसी ने पूछा कि यह कदम उठाते उसे शर्म नहीं आई? वह उसकी पत्नी है, जीवन संगिनी है, क्या उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उसके मन पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? मिहिर ने मन ही मन सोचा कि शायद तुलसी को नोयोनिका वाला सच पता चल चुका है, लेकिन असल मामला कुछ और ही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुलसी के सामने उड़ेंगे मिहिर विरानी के तोते

कुछ ही देर बाद तुलसी बताएगी कि उसे मिहिर ने सब सच बता दिया है कि उसने अपनी सारी जायदाद तुलसी के नाम कर दी है। यह सुनकर मिहिर की जान में जान आएगी, लेकिन फिर भी वह मुंह लटकाए बैठा रहेगा। तुलसी बताएगी कि हेमंत ने उसे सब कुछ सच बता दिया है कि जैसे मिहिर ने उसके साथ भी ठीक वैसा ही किया है, जैसा एक वक्त पर हेमंत के साथ किया गया था। मिहिर चुपचाप बैठा सब कुछ देखता रहेगा। लेकिन उसके बाद नए प्रोमो में जो दिखाया गया है वो दिलचस्प है।

तुलसी को खुद अपना सच बताएगी मिहिर?

नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि मिहिर एक जूलरी स्टोर पर नोयोनिका को मंगलसूत्र खरीदते हुए देखेगा। वह देखेगा कि नोयोनिका उसी शख्स के साथ है जिसके साथ रहने के लिए वह उसे लगातार मना करता रहा है। यह शख्स यह भी बताएगा कि नोयोनिका उसकी होने वाली पत्नी है। मिहिर के चेहरे पर मायूसी होगी। दूसरी तरफ नए प्रोमो वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि तुलसी अपने पति मिहिर पर बहुत गुस्सा कर रही है। प्रोमो देखकर लग रहा है कि मिहिर उसे नोयोनिका के बारे में सब बता देगा।

मिहिर को इस मुश्किल से निकालेगी तुलसी?

क्योंकि तुलसी चरित्र से लेकर पति-पत्नी के रिश्ते में भरोसे और सम्मान जैसे विषयों पर बात कर रही है। क्योंकि नोयोनिका के साथ उसका रिश्ता और बाकी चीजें भी बिगड़ती जा रही हैं, ऐसे में इस बात पर और भी यकीन हो जाता है कि मिहिर अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसे नोयोनिका के बारे में सब कुछ बता कर अपना मन हल्का कर लेना चाहता है। लेकिन अगर वह वाकई उसे सब बता देगा कि तो ऐसे में नोयोनिका किस तरह रिएक्ट करेगी और क्या वो अपने पति को इस मुश्किल से निकाल पाएगी?

ये भी पढ़ें:अनुपमा के लिए फिर आई जेल जाने की नौबत, सरिता या जस्सी.. किसने दिया धोखा?
ये भी पढ़ें:अनुपमा से यह झूठ बोलेगी राही कोठारी, गौतम गांधी के कानों तक पहुंची यह खबर
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।