KSBKBT 2: तुलसी और मिहिर की यूं होगी मुलाकात, फिर बनेगा यह अजब-गजब इत्तेफाक

संक्षेप: KSBKBT 2 Update: तुलसी और मिहिर के साथ प्रोफेशनल वजहों से एक ऐसा इत्तेफाक बनेगा कि दोनों एक दूसरे के आमने-सामने आ खड़े होंगे। नोयोनिका की जहां हालत खराब होगी वहीं मिहिर के लिए बेचैनी बढ़ाने वाले हालात होंगे।

KSBKBT 2 Today Episode Written Update: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में सोमवार को कहानी फिर एक दिलचस्प मोड़ लेगी। घर पर जब रणविजय और ऋतिक में झगड़ा हो रहा होगा, तभी अचानक मिहिर वहां पहुंच जाएगा और सिचुएशन को डायल्यूट करने की कोशिश करेगा। बातों-बातों में वो एक नई तरह की बिजनेस करने की सलाह देगा। मखानों का बिजनेस। वह कहेगा कि हमें मखाने बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहिए, इस पर नोयोनिका उसे मना करेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

फिर बनेगा यह अजब-गजब इत्तेफाक मिहिर और नोयोनिका इसके बाद उस ट्रेड फेयर में पहुंचेंगे जहां पर विरानी इंडस्ट्रीज का स्टॉल लगा होगा। जब लोग तारीफों के पुल बांध रहे होंगे तो मिहिर सारा श्रेय नोयोनिका को देगा और वह शरमाएगी। बाद में वह कहेगी कि हमने इस ट्रेड फेयर में बड़ा स्टॉल लगाने का फैसला सही लिया। यह सब चल ही रहा होगा कि मिहिर का ध्यान एक रंग-बिरंगे स्टॉल की तरफ जाएगा। वह उस स्टॉल की तरफ जाएगा तो नोयोनिका ध्यान देगी कि ऐसा ही स्टॉल उसने मार्केट में भी देखा था। नोयोनिका को समझते देर नहीं लगेगी कि यह तुलसी की कंपनी का स्टॉल है।

किसलिए बढ़ेगी नोयोनिका की बेचैनी नोयोनिका पीछे-पीछे जाएगी, लेकिन तब तक मिहिर उन लड़कियों से बात करने पहुंच जाएगा जिनका वो स्टॉल होगा। लड़कियां भी झट से मिहिर को पहचान जाएंगी और कहेंगी कि वो पिछली बार उनकी काकी (तुलसी) से नहीं मिल पाए थे, और इस बार भी नहीं मिल सकेंगे क्योंकि वो मंदिर गई हुई हैं। मिहिर यह जानने को बेताब होगा कि उनकी काकी आखिर कौन हैं। पीछे ही खड़ी नोयोनिका मन ही मन पक्का करेगी कि वो किसी भी सूरत में मिहिर और तुलसी को वापस मिलने नहीं देगी।