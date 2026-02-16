KSBKBT 2 Update: बाप जी के आगे खुला तुलसी का राज! क्या इस बार कामयाब हो जाएगी नोयोनिका?
KSBKBT 2 Update: क्या इस बार कामयाबी हो जाएगी नोयोनिका? चली सबसे बड़ी साजिश। बाप जी के आगे खोल दिया मिहिर और तुलसी का सबसे बड़ा राज। आगे क्या होगा?
KSBKBT 2 Upcoming Twist: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में आखिरकार बाप जी के सामने उस राज से पर्दा उठ जाएगा जिसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है। नए स्पॉयलर अलर्ट में दिखाया गया है कि नोयोनिका अपनी बहन से बात करने के दौरान कहेगी कि उसके लिए शांति निकेतन की अहमियत सिर्फ तब है जब मिहिर उसका हो ही जाएगा। वह कहेगी कि उसकी नई साजिश के कामयाब होने पर मिहिर तो उसे मिल ही जाएगा। लेकिन आखिर यह कौन सी साजिश है जिसकी नोयोनिका बात कर रही है?
बाप जी के सामने खुलेगा मिहिर का यह राज
प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि तुलसी और मिहिर जब बाप जी के पास पहुंचेंगे और उनके पैर छूने की कोशिश करेंगे तो वो कदम पीछे खींच लेंगे। बापूजी का यह बर्ताव देखकर दोनो दंग रह जाएंगे। तुलसी किसी बड़ी मुश्किल की आहट महसूस करते हुए मिहिर की तरफ देखेगी और मिहिर हैरानी से बाप जी की तरफ देखेगा और पूछेगा- क्या हुआ बाप जी? जवाब में बाप जी अपनी जेब से एक कागज निकालकर दिखाएंगे। यह कागज और कुछ नहीं बल्कि मिहिर और तुलसी का तलाकनामा होगा।
नोयोनिका या तुलसी में किसकी होगी जीत?
यह कागज दिखाकर बाप जी मिहिर और तुलसी से सवालिया नजरों से पूछेंगे- इतना बड़ा झूठ! अब देखना यह है कि मिहिर और तुलसी इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेंगे? क्या दोनों फिर एक बार साथ आकर नोयोनिका के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ेंगे? या फिर दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। स्मृति ईरानी स्टारर टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आगे और कौन से ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ। बता दें कि टीआरपी के मामले में KSBKBT 2 लगातार टॉप 5 के भीतर बना हुआ है।
