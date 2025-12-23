Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKSBKBT 2 Update Mihir and Tulsi to Cross Paths but Noyonika Will Also be with Him
KSBKBT 2: फिर मिलेंगी मिहिर-तुलसी की राहें, लेकिन इस बार नोयोना भी होगी साथ

KSBKBT 2: फिर मिलेंगी मिहिर-तुलसी की राहें, लेकिन इस बार नोयोना भी होगी साथ

संक्षेप:

KSBKBT 2 Update: फिर एक बार तुलसी और मिहिर एक दूसरे के आमने-सामने होंगे, लेकिन दिक्कत यह होगी कि मिहिर नोयोनिका के साथ होगा। क्या होगा जब क्रॉस होंगी दोनों की राहें।

Dec 23, 2025 06:18 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में आगे कहानी फिर एक बार कुछ ऐसा मोड़ लेने वाली है कि मिहिर और तुलसी आमने-सामने होंगे। एकता कपूर प्रोडक्शन के सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि तुलसी एक लोकल मार्केट में कपड़े बेच रही होगी जब उसे एक अजीब से बेचैनी महसूस होगी। मिहिर विरानी इसी मार्केट में नोयोनिका के साथ आया होगा। नोयोनिका दूसरी दुकान पर होगी और तुलसी दूसरी पर।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फिर मिलेंगी मिहिर-तुलसी की राहें

प्रोमो वीडियो में साफ बताया गया है कि तुलसी और मिहिर की राहें फिर एक बार इत्तेफाकन आ मिलेंगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में दोनों किस तरह एक दूसरे से नजरें मिलाएंगे यह देखना दिलचसप होगा। साथ ही साथ क्योंकि नोयोनिका ने तुलसी को देख लिया है, तो क्या ऐसे में वो मिहिर को उस तरह जाने देगी या फिर जल्द से जल्द उसे वहां से लेकर निकल जाएगी। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

ये भी पढ़ें:बॉर्डर-2 में दर्शकों को मिलेगा सरप्राइज, गेस्ट अपीयरेंस देंगे ये पुराने एक्टर्स

रणविजय परी पर डाल देगा गलती

बात करें सीरियल के हालिया एपिसोड की तो परी की अपने बर्थडे को फिर एक बार पुराने अंदाज में मनाने को कोशिश बुरी तरह नाकाम हो जाएगी। क्योंकि ऋतिक यह पोल खोल देगा कि रणविजय ने कंपनी के अकाउंट से लाखों रुपये निकाले हैं, वहीं रणविजय सारी बात परी के ही ऊपर डाल देगा। वह कहेगा कि उसने परी के लिए ब्रांडेड कपड़े और परफ्यूम खरीदे थे, गिफ्ट खरीदने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। बात यहीं तक नहीं रहेगी। किरण और हेमंत के बीच जोरदार झगड़ा हो जाएगा।

मां की याद में खूब रोएगी तुलसी

कुल मिलाकर बर्थडे का सत्यानाश हो जाएगा और फिर मिहिर भी उठकर खुद ही वो केक काट देगा जो असल में परी के लिए लाया गया होगा। परी की आंखों में आंसू होंगे और सबके जाने के बाद वो कहेगी कि वो बस उस तरह अपना बर्थडे मनाना चाहती थी जैसे मम्मा के टाइम पर मनाया करती थी। लेकिन उसे कहा जाएगा कि अब कुछ भी इस घर में वैसा नहीं रहा जैसा तुलसी के वक्त पर हुआ करता था। यह बात नोयोनिका को चुभ जाएगी। जिस पर उसे कहा जाएगा कि आज भी उसकी आंखों में तुलसी का खौफ साफ नजर आता है।

ये भी पढ़ें:पाखी को होगा अपनी बेटी पर शक, जूलरी नहीं मिलने पर यूं खुलेगी पोल
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।