KSBKBT 2: मिहिर-तुलसी पर फूटेगा बाप जी का गुस्सा, दोनों की वजह से अटकी देव-सलोनी की शादी
KSBKBT 2 Update: टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के अपकमिंग एपिसोड में तुलसी और मिहिर की वजह से देव और सलोनी की शादी खतरे में पड़ती नजर आएगी। जानिए अपकमिंग एपिसोड के अपडेट।
KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। स्मृति ईरानी स्टारर टीवी सीरियल के हालिया एपिसोड में दिखाया गया था कि मिहिर और तुलसी अलग हो चुके हैं यह राज फाइनली बाप जी के सामने आ जाएगा। बाप जी गुस्से में तुलसी और मिहिर हो ढेरों चुभने वाली बातें कह देंगे। इसी बीच सिचुएशन में नोयोनिका की भी एंट्री हो जाएगी। हर कोई हैरान होगा कि आखिर नोयोनिका वहां कैसे पहुंच गई। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि नोयोनिका ही वो शख्स है, जिसकी वजह से यह सारा तमाशा शुरू हुआ है।
मिहिर-तुलसी पर फूटेगा बाप जी का गुस्सा!
अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर अपनी सफाई में बाप जी से कहेगा- हम आपको बताने वाले थे। गुस्से में बाप जी जवाब देंगे- क्या बताने वाले थे? कि तुम और तुलसी अलग हो गए हो। बाप जी कहेंगे- यह सब करके तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, गोवर्धन और अम्बा का भी भरोसा तोड़ा है। तुमने भी झूठ बोला, वो भी पैसों के लिए। इतना सब सुनने के बाद तुलसी जवाब देने का तय करेगी और बाप जी से कहेगी- बा और बापूजी की धरोहर बचाने का और कोई रास्ता नहीं सूझा, गलती हमसे हुई है बाप जी।
क्या तुलसी समझ पाएगी नोयोनिका की चाल?
तुलसी हाथ जोड़कर बाप जी से विनती करते हुए कहेगी- गलती हमसे हुई है बाप जी। देव और सलोनी का रिश्ता मत तोड़िए। लेकिन इसी बीच एक बुलंद आवाज गूंजेगी- हमारा फैसला तो पक्का है, अब यह शादी नहीं होगी। देव-सलोनी की शादी टूटने की कगार पर है। बाद में तुलसी जब अपनी बहू के साथ बैठकर इस बारे में बात कर रही होगी तो कहेगी- एक बात समझ में नहीं आ रही है। शादी टूटने वाली बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी औरत वाली बात उन्हें कहां से पता चली। कहीं यह बात उन्हें दूसरी औरत ने ही तो नहीं बताई है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
