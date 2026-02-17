Hindustan Hindi News
KSBKBT 2: मिहिर-तुलसी पर फूटेगा बाप जी का गुस्सा, दोनों की वजह से अटकी देव-सलोनी की शादी

Feb 17, 2026 05:16 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
KSBKBT 2 Update: टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के अपकमिंग एपिसोड में तुलसी और मिहिर की वजह से देव और सलोनी की शादी खतरे में पड़ती नजर आएगी। जानिए अपकमिंग एपिसोड के अपडेट।

KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। स्मृति ईरानी स्टारर टीवी सीरियल के हालिया एपिसोड में दिखाया गया था कि मिहिर और तुलसी अलग हो चुके हैं यह राज फाइनली बाप जी के सामने आ जाएगा। बाप जी गुस्से में तुलसी और मिहिर हो ढेरों चुभने वाली बातें कह देंगे। इसी बीच सिचुएशन में नोयोनिका की भी एंट्री हो जाएगी। हर कोई हैरान होगा कि आखिर नोयोनिका वहां कैसे पहुंच गई। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि नोयोनिका ही वो शख्स है, जिसकी वजह से यह सारा तमाशा शुरू हुआ है।

मिहिर-तुलसी पर फूटेगा बाप जी का गुस्सा!

अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर अपनी सफाई में बाप जी से कहेगा- हम आपको बताने वाले थे। गुस्से में बाप जी जवाब देंगे- क्या बताने वाले थे? कि तुम और तुलसी अलग हो गए हो। बाप जी कहेंगे- यह सब करके तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, गोवर्धन और अम्बा का भी भरोसा तोड़ा है। तुमने भी झूठ बोला, वो भी पैसों के लिए। इतना सब सुनने के बाद तुलसी जवाब देने का तय करेगी और बाप जी से कहेगी- बा और बापूजी की धरोहर बचाने का और कोई रास्ता नहीं सूझा, गलती हमसे हुई है बाप जी।

क्या तुलसी समझ पाएगी नोयोनिका की चाल?

तुलसी हाथ जोड़कर बाप जी से विनती करते हुए कहेगी- गलती हमसे हुई है बाप जी। देव और सलोनी का रिश्ता मत तोड़िए। लेकिन इसी बीच एक बुलंद आवाज गूंजेगी- हमारा फैसला तो पक्का है, अब यह शादी नहीं होगी। देव-सलोनी की शादी टूटने की कगार पर है। बाद में तुलसी जब अपनी बहू के साथ बैठकर इस बारे में बात कर रही होगी तो कहेगी- एक बात समझ में नहीं आ रही है। शादी टूटने वाली बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी औरत वाली बात उन्हें कहां से पता चली। कहीं यह बात उन्हें दूसरी औरत ने ही तो नहीं बताई है।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

