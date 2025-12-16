KSBKBT 2: लालच देने की कोशिश करेगा किरण, मिहिर के मुंह पर प्रॉपर्टी के कागज मारेगी तुलसी
KSBKBT 2 Update: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में तुलसी फाइनली जब घर छोड़कर जाने वाली होगी तो हेमंत उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन किरण विदेश वाले तौर-तरीके शांति निकेतन में लगाने लगेगा।
KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आगे आप देखेंगे कि किरण हर बार की तरह अपने भाई को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। वो विदेशी अंदाज में तुलसी को किसी आम औरत की तरह ट्रीट करेगा और कहेगा कि वो इस घर से इस तरह नहीं जाएगी। दरअसल वो नहीं समझता कि तुलसी के लिए उसका परिवार और उसका स्वाभिमान ही सब कुछ था। किरण चाहता है कि पैसों के दम पर तुलसी चुप हो जाए और मिहिर को भी अच्छा महसूस हो।
लालच देने की कोशिश करेगा किरण
लेकिन किरण और मिहिर समेत उस वक्त परिवार के सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे, जब वो देखेंगे कि तुलसी प्रॉपर्टी के कागज फाड़कर मिहिर के मुंह पर मार देगी। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि हेमंत जहां अपने भाई और भाभी का रिश्ता बचाने की कोशिश करेगा और तुलसी के आगे हाथ जोड़कर कहेगा, "भाभी प्लीज यह घर छोड़कर मत जाइए आप।" वहीं तुलसी जवाब देगी, “यहां जितने रिश्ते हैं, वो सब तेरे भाई की वजह से हैं। ये रिश्ते अब मेरे नहीं, यह घर अब मेरा नहीं, तेरा भाई अब मेरा नहीं है।”
मिहिर के मुंह पर कागज मारेगी तुलसी
जहां हेमंत सब ठीक करने की कोशिश कर रहा होगा, वहीं किरण कहेगा, "भाभी इस तरह नहीं जाएंगी यहां से, वो अपना सब कुछ लेकर जाएंगी यहां से।" तुलसी वो कागज फाड़कर मिहिर के मुंह पर मार देगी और कहेगी, "ये प्रॉपर्टी, पैसा... ये सब रखो। मेरा जो है ना इस घर में, वो मैं लेकर जा रही हूं।" तुलसी सिर्फ वो लेकर जाएगी जो वह शादी के बाद लेकर आई थी। अब क्या मिहिर और बाकी सभी परिवार वाले मिलकर क्या किसी तरह तुलसी को घर में वापस ला सकेंगे? इस सवाल का जवाब हमें जल्द ही मिलेंगे।
