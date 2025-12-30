KSBKBT 2: तुलसी की होगी पोते-पोती से मुलाकात, वृंदा से मिलकर भी नहीं मिल पाएगी
KSBKBT 2 Update: तुलसी की जिंदगी शांति निकेतन छोड़ने के बाद पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो उन सभी रिश्तों से दूर हो चुकी है, जो कभी उसकी जान हुआ करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि उसका अतीत बार-बार उसके सामने आ जाना चाहता है।
KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में जबरदस्त ड्रामा और सस्पेंस के बीच यह सवाल लगातार खड़ा हुआ है कि तुलसी की जिंदगी आगे क्या करवट लेगी। सीरियल के पिछले स्पॉयलर में दिखाया गया था कि इवेंट से निकलते वक्त तुलसी और मिहिर की मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हालिया एपिसोड में दिखाया गया है कि नोयोनिका समय रहते मिहिर को इवेंट से लेकर चली जाएगी और मिहिर का उसकी पत्नी से आमना-सामना नहीं हो पाएगा। लेकिन तुलसी को इवेंट में मिहिर का स्टॉल देखकर समझ में आ जाएगा कि वो भी यहीं कहीं होगा।
मिलते-मिलते रह जाएंगे वृंदा और तुलसी
तुलसी की उसकी बहू वृंदा से भी मुलाकात होते-होते बचेगी। वृंदा को हालांकि शक हो जाएगा कि शायद उसने अपनी सास को ही देखा था। इस सबके अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मंदिर में तुलसी की मुलाकात दोनों बच्चों से होगी, लेकिन जब वो वहां से चली जाएगी तो वृंदा आएगी और अपने बच्चों से बात करने पर उन्हें पता चलेगा कि वो किसी लेडी से मिले थे जिन्होंने उन्हें बहुत दुलार किया। वृंदा बच्चों से उस औरत के बारे में पूछेगी, लेकिन बड़े नाटकीय अंदाज में वो उनसे मिलकर भी नहीं मिल पाएगी।
लीप के बाद शो में बदल गया सब कुछ
शो की कहानी में 6 साल का लीप आया था जिसके बाद तुलसी और मिहिर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ जहां मिहिर नोयोनिका के साथ रह तो रहा है, लेकिन थोड़ा बौखलाया हुआ सा रहता है, वहीं दूसरी तरफ अब तुलसी ने अपना खुद का कपड़ों का काम शुरू किया है। हालांकि मिहिर इस बात से पूरी तरह अन्जान है। शो में अभी तक कई बार ऐसी सिचुएशन्स बन चुकी हैं, जब तुलसी और मिहिर की मुलाकात होते-होते रह गई। शांति निकेतन का हाल भी बुरा हो चुका है, अब वहां पर वो पॉजिटिविटी नजर नहीं आती जो तुलसी के वक्त हुआ करती थी। कहानी आगे क्या करवट लेगी, देखना दिलचस्प होगा।
