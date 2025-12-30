KSBKBT 2: तुलसी की होगी पोते-पोती से मुलाकात, वृंदा से मिलकर भी नहीं मिल पाएगी

संक्षेप: KSBKBT 2 Update: तुलसी की जिंदगी शांति निकेतन छोड़ने के बाद पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो उन सभी रिश्तों से दूर हो चुकी है, जो कभी उसकी जान हुआ करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि उसका अतीत बार-बार उसके सामने आ जाना चाहता है।

KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में जबरदस्त ड्रामा और सस्पेंस के बीच यह सवाल लगातार खड़ा हुआ है कि तुलसी की जिंदगी आगे क्या करवट लेगी। सीरियल के पिछले स्पॉयलर में दिखाया गया था कि इवेंट से निकलते वक्त तुलसी और मिहिर की मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हालिया एपिसोड में दिखाया गया है कि नोयोनिका समय रहते मिहिर को इवेंट से लेकर चली जाएगी और मिहिर का उसकी पत्नी से आमना-सामना नहीं हो पाएगा। लेकिन तुलसी को इवेंट में मिहिर का स्टॉल देखकर समझ में आ जाएगा कि वो भी यहीं कहीं होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मिलते-मिलते रह जाएंगे वृंदा और तुलसी तुलसी की उसकी बहू वृंदा से भी मुलाकात होते-होते बचेगी। वृंदा को हालांकि शक हो जाएगा कि शायद उसने अपनी सास को ही देखा था। इस सबके अलावा भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मंदिर में तुलसी की मुलाकात दोनों बच्चों से होगी, लेकिन जब वो वहां से चली जाएगी तो वृंदा आएगी और अपने बच्चों से बात करने पर उन्हें पता चलेगा कि वो किसी लेडी से मिले थे जिन्होंने उन्हें बहुत दुलार किया। वृंदा बच्चों से उस औरत के बारे में पूछेगी, लेकिन बड़े नाटकीय अंदाज में वो उनसे मिलकर भी नहीं मिल पाएगी।