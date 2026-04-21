KSBKBT 2: तुलसी के दखल से रुक जाएगा यह बड़ा फैसला, क्या नंदिनी के सामने आएगा करण का सच?
KSBKBT 2: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का अपकमिंग एपिसोड काफी धमाकेदार रहने वाला है। एक तरफ तुलसी अपने एक बेटे का झूठ पकड़ेगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा फैसला होने से पहले उसे रोक देगी।
टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के आज के एपिसोड में नंदिनी की जिंदगी में काफी कुछ उथल पुथल होता नजर आएगा। उसे शक होगा कि उसका पति करण उसे धोखा दे रहा है। उसे लगेगा कि करण का बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। नंदिनी तुलसी के सामने अपनी फिक्र जाहिर करते हुए फूट-फूटकर रोने लगेगी। उसे अपनी बेटी के भविष्य की भी फिक्र सता रही है कि अगर यह बात बाहर आई तो क्या होगा। तुलसी उसे ढाढस बंधाएगी और साफ कह देगी कि अगर करण ने वाकई गलत काम किया है, तो वो अपनी ममता को किनारे रखकर उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी।
तुलसी-नंदिनी के सामने आएगा करण का सच?
करण जब घर वापस आएगा, तो तुलसी उससे सवाल करेगी कि वो कहां गायब था। करण सफाई देते हुए कहेगा कि वो मालाबार हिल में एक वकील से मिलने गया था, लेकिन उसकी बातों में झोल नजर आएगा। बाद में वो कहेगा कि जिस औरत के साथ उसे देखा गया, वो उसके दोस्त की पत्नी थी। वह कहेगा कि वो सिर्फ एक फंक्शन में शामिल होने गया था। करण कसम खाकर कहेगा कि उसका उस औरत से कोई गलत रिश्ता नहीं है। हालांकि नंदिनी का शक कम होने के बजाय और बढ़ जाएगा। तुलसी को भी महसूस होगा कि करण की बातों में पूरी सच्चाई नहीं है।
मुन्नी की तरक्की और ऋतिक का गिरता हौसला
दूसरी तरफ ऋतिक के मन में भी हीन भावना पैदा हो रही है। मुन्नी की सक्सेस की तुलना जब ऋतिक के स्ट्रगल से होती है, तो वह काफी निराश हो जाता है। जब मुन्नी घर लौटती है और पूरा परिवार उसे बधाई देता है, लेकिन ऋतिक इस सबके बीच खुद को छोटा और अपमानित महसूस करता है। मुन्नी उसे क्रेडिट देने और उसका हौसला बढ़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ऋतिक का मानना है कि वो अब तक सफल नहीं हो पाया है। यह तुलना उनके खुशहाल रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर सकती है।
तुलसी के दखल से रुक जाएगा यह बड़ा फैसला
घर के माहौल में एक नया मोड़ तब आता है जब शोभा और मिहिर आर्यन और परी के बीच बढ़ती नजदीकियों पर बात करते हैं। दोनों चाहते हैं कि आर्यन और परी का रिश्ता तय कर दिया जाए क्योंकि आर्यन अब परिवार का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यहां तुलसी समझदारी दिखाते हुए सबको टोक देगी। तुलसी का मानना है कि शादी जैसा बड़ा फैसला बच्चों की मर्जी के बिना लेना गलत है। वो साफ शब्दों में कहेगी कि पहले आर्यन और परी की पसंद जान लेना जरूरी है। अब देखना होगा कि क्या करण का सच सबके सामने आ पाएगा या परिवार बिखर जाएगा?
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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