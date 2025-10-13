Hindustan Hindi News
KSBKBT 2 में एक साथ आएंगी तुलसी और पार्वती, अपकमिंग एपिसोड का नया प्रोमो देख क्रेजी हुए फैंस

KSBKBT 2: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडयो सामने आ गया है और दर्शक सुपर एक्साइटेड हैं। लंबे वक्त बाद फिर एक बार तुलसी और पार्वती पर्दे पर एक साथ नजर आएंगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 10:24 AM
टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' वापसी के साथ ही दर्शकों के दिलों पर राज करने में कामयाब रहा। शो के पुराने फैंस तो इसे देखने लौटे ही, लेकिन साथ ही साथ इसने तमाम नए फॉलोअर्स भी जोड़ लिए। तुलसी और उसके परिवार की कहानी दर्शकों के दिलों पर राज करने में कामयाब रही और अब मेकर्स इसमें नया ट्विस्ट लाते हुए 'कहानी घर घर की' वाली पार्वती को भी इसमें लाने जा रहे हैं। प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और दर्शकों का एक्साइटमेंट चरम पर।

एक साथ आएंगी तुलसी और पार्वती

कमेंट सेक्शन में लोगों का रिएक्शन ही बता रहा है कि इस एपिसोड को कितना क्रेजी रिस्पॉन्स मिलने वाला है। 'कहानी घर घर की' सीरियल में साक्षी तंवर पार्वती का किरदार निभाया करती थीं। एकता कपूर फिर एक बार अपने फैंस को नॉस्टैल्जिक राइड पर ले जाने को तैयार हैं। ऐसी खबरें थीं कि 'कहानी घर घर की' की पार्वती, उर्फ ​​​​साक्षी तंवर, और ओम, यानी किरण करमरकर, मिहिर और तुलसी को फिर से मिलाने के लिए 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में दिखाई पड़ेंगे। अब प्रोमो वीडियो से साफ हो गया है कि अफवाहें सही थीं।

कमेंट सेक्शन में लोगों का रिएक्शन

प्रोमो वीडियो पर पब्लिक का रिएक्शन देखने लायक है। एक दर्शक ने कमेंट किया- वाह, दिल छू लेने वाला प्रोमो है। तुलसी और पार्वती भाभी। दो सुपरस्टार बहुएं एक साथ। स्टार प्लस हर नामुमकिन को मुमकिन कर रहा है। दूसरे ने लिखा- स्टार प्लस की दो आइकॉनिक लेडीज फिर से साथ आने जा रही हैं। एक यूजर ने लिखा- टीआरपी आसमान छूने वाली है। वर्क फ्रंट की बात करें तो एकता कपूर के सीरियल फिर एक बार टीआरपी के मामले में कमाल कर रहे हैं और अब देखना यह है कि क्या वो अपने बाकी शोज के किरदारों को भी साथ लाएंगी।

