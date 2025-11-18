Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKSBKBT 2 Today Episode Update Mihir Insults Angad and Breaks all ties with Son
KSBKBT 2: अंगद से सारे रिश्ते खत्म करेगा मिहिर, वृंदा से कहेगा- यह एक चोर की बेटी से ज्यादा..

KSBKBT 2: अंगद से सारे रिश्ते खत्म करेगा मिहिर, वृंदा से कहेगा- यह एक चोर की बेटी से ज्यादा..

संक्षेप: KSBKBT 2 Today Episode: टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में मिहिर विरानी अपने बेटे और बहू वृंदा को घर से निकाल बाहर करेगा। इतना ही नहीं, वो एक चौंकाने वाली बात सभी को बताएगा।

Tue, 18 Nov 2025 05:30 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में मंगलवार को मिहिर और नोयोनिका के उस वक्त होश उड़ जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि अंगद और वृंदा तो पहले ही शादी कर चुके हैं। घर लौटने पर दोनों आग बबूला होंगे लेकिन शांतिनिकेतन में नोयोनिका का सामना मिताली से होगा जो अपना दर्द जाहिर करेगी। वो अंगद का नाम चिल्लाने लगेगी और गुस्सा जाहिर करेगी। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वह जमीन पर गिर जाती है। लोग कानाफूंसी करने लगते हैं और पूरी सिचुएशन का भार नोयोनिका के ऊपर आ जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नोयोना और मिहिर की होगी बदनामी

नोयोना चिढ़ जाती है और मेहमानों पर चिल्ला पड़ती है। मिहिर कहता है कि यह उनके परिवार का मामला है, जाने से पहले नोयोना का पूर्व बिजनेस पार्टनर टॉन्ट मारता है कि यह सब उसके खुद गैर शादीशुदा होने की वजह से हुआ है। वह मिहिर पर भी तंज कसेगा कि वो अंगद के लिए मौजूद नहीं था जिसके चलते ऐसी चीजें हुईं। मिहिर भड़क जाएगा और उससे शांत रहने को कहेगा। हालात ऐसे बनेंगे कि नोयोना टूट जाएगी लेकिन मिहिर की वजह से उसे थोड़ी हिम्मत मिलेगी।

जब सामने आएंगे अंगद और वृंदा विरानी

जब मिताली जागती है तो एक हैरतअंगेज घटना होगी। अंगद और वृंदा जो कि पहले से शादीशुदा हैं, वो वहां कदम रखते हैं और उन्हें देखते ही मिताली घबराने लगती है। मिहिर का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा और वह चिल्लाएगा, "वहीं रुक जाओ। अंदर एक कदम भी मत रखना।" अपने पिता को गुस्से में देखकर अंगद उसे समझाने की कोशिश करेगा। वो याद दिलाएगा कि कैसे मिहिर ने भी किसी और से सगाई कर ली थी, लेकिन फिर उसने अपने सच्चे प्यार को चुना और तुलसी से शादी की थी।

अंगद से रिश्ते खत्म करेगा मिहिर विरानी

मिहिर अपने बेटे की बात सुनने और ना ही समझने को तैयार होगा और सारा तोष तुलसी पर मढ़ देगा कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। वृंदा जब तुलसी की तरफतारी करने की कोशिश करेगी तो वह उसकी बात ही नहीं सुनेगी और बीच में ही काट देगा। अंगद जब वृंदा को एक ब्लैंक चेक काटकर देगा और चली जाने को कहेगा तो अंगद उसका बचाव करेगा। इसके बाद मिहिर अपना स्तर और नीचे गिराएगा और कहेगा कि वृंदा उसके लिए एक चोर की बेटी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो अंगद से सारे संबंध खत्म करने की बात कहते हुए उसे घर से निकाल देगा और बताएगा कि वो उसका सगा बेटा नहीं था।

ये भी पढ़ें:अनुपमा में आएगा लीप? एक्ट्रेस बनेगी तोषू-पाखी की मां, करेगी नई शुरुआत
ये भी पढ़ें:अनुपमा की पोती ने मुंबई पहुंचते ही किया कांड, दूसरे शहर जाकर मिलेगी पहली सीख
ये भी पढ़ें:दो धड़ों में बंटा अनुपमा का परिवार, राजा को यह चेतावनी देगी वसुंधरा
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।