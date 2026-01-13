KSBKBT 2: क्या रणविजय से हाथ मिला लेगा अंगद? झूठी जीत पर खुश होगी नोयोनिका

संक्षेप: KSBKBT 2 Spoilers: एकता कपूर प्रोडक्शन के टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में नोयोनिका जहां खिसियानी बिल्ली सी परेशान नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ रणविजय फिर एक बार अंगद को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा।

KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की कहानी अभी काफी दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ रही है। नोयोनिका फिर एक बार खिसियाने पर मजबूर है क्योंकि मिहिर और तुलसी फिर से साथ हो गए हैं। भले ही दोनों के दिल नहीं मिले हैं, लेकिन सामाजिक मजबूरियों के चलते ही दोनों को एक साथ होने का ढोंग करना पड़ रहा है। हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि तुलसी और मिहिर खाने की मेज पर शादी के बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं।

तुलसी और मिहिर के रिश्ते में आएगा मोड़ जहां एक तरफ मिहिर कुछ बहुत पॉजिटिव और उत्साहित कर देने वाली बातें कहेगा जिस पर जोरदार तालियां बजेंगी, वहीं तुलसी इशारों ही इशारों में अपनी और मिहिर की अपने साथ शादी के बारे में कुछ बातें कहेंगी। रात को जब तुलसी और मिहिर सोने जाएंगे तो कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आएगा। तुलसी खामोश होगी और मिहिर उससे कहेगा कि तुम अंदर सो जाओ, मैं अपना कहीं देख लूंगा सोने का इंतजाम। नोयोनिका दूर खड़ी यह सब देख रही होगी और मन ही मन खुश होगी कि मिहिर ने तुलसी के साथ बेडरूम शेयर नहीं किया।

अपनी झूठी जीत पर खुश होगी नोयोनिका लेकिन नोयोनिका को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उसे जो नजर आ रहा है वो उसकी चालाकी नहीं बल्कि मिहिर की सादगी है। इसके अलावा भी शो में एक दिलचस्प ट्रैक आएगा। रणविजय मिलने के लिए अंगद को बुलाएगा और उसे समझाएगा कि वह कंपनी का जो 35% स्टेक उसके नाम पर है, उसे उसके नाम कर दे। रणविजय बताएगा कि उसके पास 15% शेयर है, अगर उसे 35% मिल जाएगा तो बाकी के 5% का बंदोबस्त वो कहीं ना कहीं से कर लेगा। इस तरह वो कंपनी में जो करना चाहेगा कर पाएगा।