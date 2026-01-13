Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKSBKBT 2 Spoilers Ranvijay trys to Convince Angad Noyonika to Enjoy her Fake Victory
KSBKBT 2: क्या रणविजय से हाथ मिला लेगा अंगद? झूठी जीत पर खुश होगी नोयोनिका

KSBKBT 2: क्या रणविजय से हाथ मिला लेगा अंगद? झूठी जीत पर खुश होगी नोयोनिका

संक्षेप:

KSBKBT 2 Spoilers: एकता कपूर प्रोडक्शन के टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में नोयोनिका जहां खिसियानी बिल्ली सी परेशान नजर आएगी, वहीं दूसरी तरफ रणविजय फिर एक बार अंगद को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा।

Jan 13, 2026 09:11 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की कहानी अभी काफी दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ रही है। नोयोनिका फिर एक बार खिसियाने पर मजबूर है क्योंकि मिहिर और तुलसी फिर से साथ हो गए हैं। भले ही दोनों के दिल नहीं मिले हैं, लेकिन सामाजिक मजबूरियों के चलते ही दोनों को एक साथ होने का ढोंग करना पड़ रहा है। हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि तुलसी और मिहिर खाने की मेज पर शादी के बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तुलसी और मिहिर के रिश्ते में आएगा मोड़

जहां एक तरफ मिहिर कुछ बहुत पॉजिटिव और उत्साहित कर देने वाली बातें कहेगा जिस पर जोरदार तालियां बजेंगी, वहीं तुलसी इशारों ही इशारों में अपनी और मिहिर की अपने साथ शादी के बारे में कुछ बातें कहेंगी। रात को जब तुलसी और मिहिर सोने जाएंगे तो कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आएगा। तुलसी खामोश होगी और मिहिर उससे कहेगा कि तुम अंदर सो जाओ, मैं अपना कहीं देख लूंगा सोने का इंतजाम। नोयोनिका दूर खड़ी यह सब देख रही होगी और मन ही मन खुश होगी कि मिहिर ने तुलसी के साथ बेडरूम शेयर नहीं किया।

अपनी झूठी जीत पर खुश होगी नोयोनिका

लेकिन नोयोनिका को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि उसे जो नजर आ रहा है वो उसकी चालाकी नहीं बल्कि मिहिर की सादगी है। इसके अलावा भी शो में एक दिलचस्प ट्रैक आएगा। रणविजय मिलने के लिए अंगद को बुलाएगा और उसे समझाएगा कि वह कंपनी का जो 35% स्टेक उसके नाम पर है, उसे उसके नाम कर दे। रणविजय बताएगा कि उसके पास 15% शेयर है, अगर उसे 35% मिल जाएगा तो बाकी के 5% का बंदोबस्त वो कहीं ना कहीं से कर लेगा। इस तरह वो कंपनी में जो करना चाहेगा कर पाएगा।

ये भी पढ़ें:OTT पर सबसे ज्यादा क्या देख रहे लोग? आ गई पिछले हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट
ये भी पढ़ें:सुनील ने अर्चना से पूछा कांटे का सवाल, शो में मजाक उड़ाते हैं तो कैसा लगता है?

क्या रणविजय से हाथ मिला लेगा अंगद?

लेकिन रणविजय की बातों में अंगद इतनी आसानी से नहीं आएगा। वो कहेगा कि जैसा भी है, वो है तो मेरा भाई ही। मैं ऋतिक के खिलाफ नहीं जाऊंगा। रणविजय कभी प्यार से तो कभी नाराज होकर अंगद को मनाने की कोशिश करेगा, अब देखना यह होगा कि क्या अंगद और रणविजय एक हो जाएंगे और इस तरह विरानी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएगी? कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।