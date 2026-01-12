KSBKBT 2: बाप जी देंगे नोयोनिका को जोर का झटका, तुलसी को पता चलेगा बेटी परी का यह सच

संक्षेप: KSBKBT 2 Spoilers: स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' फिर एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आ रहा है जो आपको बिलकुल भी मिस नहीं करना चाहिए। फिर एक बार तुलसी विरानी फॉर्म में नजर आएगी।

KSBKBT 2 Spoiler Alert: एकता कपूर प्रोडक्शन के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि जब तुलसी अपनी बेटी परी को उसके पति रणविजय की घटिया हरकत पता चलने के बाद रोते देखती है, तो वह उससे पूछती है कि क्या हुआ? परी मन ही मन अपनी मां को सच बताने का सोचती है, लेकिन फिर एक बार पलट जाती है। तुलसी को लेकिन शक हो जाएगा। बाद में वह काकी से तुलसी के बारे में पूछेगी, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि काकी भी सच नहीं बता सकेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बाप जी देंगे नोयोनिका को जोर का झटका बाप जी का बुलावा आएगा और वह तुलसी और मिहिर को एक साथ बिठाकर उनके हाथ में एक चांदी का डिब्बा रख देंगे। मिहिर जब पूछेगा कि यह क्या है तो उससे वह डिब्बा खोलने को कहा जाएगा। बॉक्स के अंदर 2 अंगूठियां होंगी, एक मिहिर के लिए और दूसरी तुलसी के लिए। दोनों इन अंगूठियों को देखते रह जाएंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे और नोयोनिका शक भरी नजर से उन दोनों की तरफ देख रही होगी। लेकिन सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में जो होगा, वो कहानी में असली रोमांच लाएगा।