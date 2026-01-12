Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीksbkbt 2 spoilers kyunki saas bhi kabhi bahu thi update tulsi to take stand for daughter pari
KSBKBT 2: बाप जी देंगे नोयोनिका को जोर का झटका, तुलसी को पता चलेगा बेटी परी का यह सच

KSBKBT 2: बाप जी देंगे नोयोनिका को जोर का झटका, तुलसी को पता चलेगा बेटी परी का यह सच

संक्षेप:

KSBKBT 2 Spoilers: स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' फिर एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आ रहा है जो आपको बिलकुल भी मिस नहीं करना चाहिए। फिर एक बार तुलसी विरानी फॉर्म में नजर आएगी।

Jan 12, 2026 08:33 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

KSBKBT 2 Spoiler Alert: एकता कपूर प्रोडक्शन के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि जब तुलसी अपनी बेटी परी को उसके पति रणविजय की घटिया हरकत पता चलने के बाद रोते देखती है, तो वह उससे पूछती है कि क्या हुआ? परी मन ही मन अपनी मां को सच बताने का सोचती है, लेकिन फिर एक बार पलट जाती है। तुलसी को लेकिन शक हो जाएगा। बाद में वह काकी से तुलसी के बारे में पूछेगी, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि काकी भी सच नहीं बता सकेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बाप जी देंगे नोयोनिका को जोर का झटका

बाप जी का बुलावा आएगा और वह तुलसी और मिहिर को एक साथ बिठाकर उनके हाथ में एक चांदी का डिब्बा रख देंगे। मिहिर जब पूछेगा कि यह क्या है तो उससे वह डिब्बा खोलने को कहा जाएगा। बॉक्स के अंदर 2 अंगूठियां होंगी, एक मिहिर के लिए और दूसरी तुलसी के लिए। दोनों इन अंगूठियों को देखते रह जाएंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे और नोयोनिका शक भरी नजर से उन दोनों की तरफ देख रही होगी। लेकिन सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में जो होगा, वो कहानी में असली रोमांच लाएगा।

ये भी पढ़ें:रोजा मूवी का यह सीन गलती नहीं थी, मेकर्स ने जान बूझकर ऐसा रखा एक्ट्रेस का लुक
ये भी पढ़ें:अब ओटीटी पर रिलीज होगी यह हॉरर फिल्म, होश उड़ा देगा फिल्म में सोनाक्षी का किरदार

तुलसी खाएगी बेटी को बचाने की कसम

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 स्पॉयलर में दिखाया गया है कि तुलसी को अपनी बेटी परी का सच पता चल जाएगा। वह अपनी बेटी के जिस्म पर चोटों के निशान देखेगी, वह उसे रोते-बिलखते देखेगी जिसके बाद उसे शक हो जाएगा। थोड़ी जांच करने के बाद उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। रणविजय के साथ शादी करके वह बुरी तरह फंस चुकी है और अपने माता-पिता से कहने में हिचक रही है। तुलसी तय करेगी कि वह कुछ भी करके अपनी बेटी को बचाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।