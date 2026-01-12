KSBKBT 2: बाप जी देंगे नोयोनिका को जोर का झटका, तुलसी को पता चलेगा बेटी परी का यह सच
KSBKBT 2 Spoilers: स्मृति ईरानी का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' फिर एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आ रहा है जो आपको बिलकुल भी मिस नहीं करना चाहिए। फिर एक बार तुलसी विरानी फॉर्म में नजर आएगी।
KSBKBT 2 Spoiler Alert: एकता कपूर प्रोडक्शन के सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के हालिया एपिसोड में दिखाया गया कि जब तुलसी अपनी बेटी परी को उसके पति रणविजय की घटिया हरकत पता चलने के बाद रोते देखती है, तो वह उससे पूछती है कि क्या हुआ? परी मन ही मन अपनी मां को सच बताने का सोचती है, लेकिन फिर एक बार पलट जाती है। तुलसी को लेकिन शक हो जाएगा। बाद में वह काकी से तुलसी के बारे में पूछेगी, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि काकी भी सच नहीं बता सकेंगी।
बाप जी देंगे नोयोनिका को जोर का झटका
बाप जी का बुलावा आएगा और वह तुलसी और मिहिर को एक साथ बिठाकर उनके हाथ में एक चांदी का डिब्बा रख देंगे। मिहिर जब पूछेगा कि यह क्या है तो उससे वह डिब्बा खोलने को कहा जाएगा। बॉक्स के अंदर 2 अंगूठियां होंगी, एक मिहिर के लिए और दूसरी तुलसी के लिए। दोनों इन अंगूठियों को देखते रह जाएंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे और नोयोनिका शक भरी नजर से उन दोनों की तरफ देख रही होगी। लेकिन सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में जो होगा, वो कहानी में असली रोमांच लाएगा।
तुलसी खाएगी बेटी को बचाने की कसम
क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 स्पॉयलर में दिखाया गया है कि तुलसी को अपनी बेटी परी का सच पता चल जाएगा। वह अपनी बेटी के जिस्म पर चोटों के निशान देखेगी, वह उसे रोते-बिलखते देखेगी जिसके बाद उसे शक हो जाएगा। थोड़ी जांच करने के बाद उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। रणविजय के साथ शादी करके वह बुरी तरह फंस चुकी है और अपने माता-पिता से कहने में हिचक रही है। तुलसी तय करेगी कि वह कुछ भी करके अपनी बेटी को बचाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
