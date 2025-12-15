KSBKBT: तुलसी तोड़ेगी मिहिर विरानी से रिश्ता, शांति निकेतन में खुलेगा नोयोनिका संग अय्याशी का सच

संक्षेप: KSBKBT 2 Spoiler Update: शांति निकेतन में वो तूफान आ चुका है जिसकी वजह से मिहिर के साथ-साथ पूरा परिवार प्रभावित होगा। तुलसी विरानी ने मिहिर की बेवकाई के बाद घर छोड़ने का फैसला कर लिया है।

KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में फाइनली वो वक्त आ गया, जब तुलसी अपने पति मिहिर से उसकी करतूतों के लिए सवाल पूछेगी। तुलसी के ज्यादातर सवालों का मिहिर के पास कोई जवाब नहीं होगा। नोयोनिका वाले किस्से के साथ-साथ मंदिरा वाला किस्सा भी जुड़ेगा। मिहिर इशारों-इशारों में माफी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन तुलसी के सामने उसकी एक नहीं चलेगी।

घर छोड़कर चली जाएगी तुलसी नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि तुलसी विरानी घर छोड़कर चली जाएगी। तुलसी अपना सामान लेकर सीढ़ियों से उतर रही होगी जब उसका बेटा ऋतिक पूछेगा कि मां आप कहां जा रही हैं? बाकी लोग भी यही सवाल करेंगे। जवाब में तुलसी कहेगी कि मिहिर से पूछो क्या हुआ है। सभी लोग जाकर मिहिर से सवाल करना शुरू करेंगे, लेकिन वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहेगा।

मिहिर से रिश्ता खत्म करेगी तुलसी कुछ ही देर बाद किरण माहौल को समझते हुए मोर्चा संभालेगा और सभी को बताएगा कि मुझे पता है तुलसी भाभी क्यों मिहिर भईया से नाराज हैं। क्योंकि उनकी जिंदगी में एक दूसरी औरत आ गई है। इसके बाद तुलसी विरानी को आंखों में अंगारे लिए यह कहते हुए दिखाया गया है कि मैं मिहिर विरानी से अपना रिश्ता तोड़ती हूं। भले ही दोनों में तलाक नहीं हुआ है, लेकिन तुलसी का इतना कहना ही शांति निकेतन को हिलाकर रख देगा।