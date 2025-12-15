Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKSBKBT 2 Spoiler Update Tulsi to Break Relations with Mr Virani Leaves Shanti Kunj
KSBKBT: तुलसी तोड़ेगी मिहिर विरानी से रिश्ता, शांति निकेतन में खुलेगा नोयोनिका संग अय्याशी का सच

KSBKBT: तुलसी तोड़ेगी मिहिर विरानी से रिश्ता, शांति निकेतन में खुलेगा नोयोनिका संग अय्याशी का सच

संक्षेप:

KSBKBT 2 Spoiler Update: शांति निकेतन में वो तूफान आ चुका है जिसकी वजह से मिहिर के साथ-साथ पूरा परिवार प्रभावित होगा। तुलसी विरानी ने मिहिर की बेवकाई के बाद घर छोड़ने का फैसला कर लिया है।

Dec 15, 2025 02:32 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में फाइनली वो वक्त आ गया, जब तुलसी अपने पति मिहिर से उसकी करतूतों के लिए सवाल पूछेगी। तुलसी के ज्यादातर सवालों का मिहिर के पास कोई जवाब नहीं होगा। नोयोनिका वाले किस्से के साथ-साथ मंदिरा वाला किस्सा भी जुड़ेगा। मिहिर इशारों-इशारों में माफी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन तुलसी के सामने उसकी एक नहीं चलेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घर छोड़कर चली जाएगी तुलसी

नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि तुलसी विरानी घर छोड़कर चली जाएगी। तुलसी अपना सामान लेकर सीढ़ियों से उतर रही होगी जब उसका बेटा ऋतिक पूछेगा कि मां आप कहां जा रही हैं? बाकी लोग भी यही सवाल करेंगे। जवाब में तुलसी कहेगी कि मिहिर से पूछो क्या हुआ है। सभी लोग जाकर मिहिर से सवाल करना शुरू करेंगे, लेकिन वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहेगा।

read moreये भी पढ़ें:
अनुपमा के बारे में रजनी को यह चेतावनी देगा पराग, गौतम के आगे खुला दिवाकर का राज

मिहिर से रिश्ता खत्म करेगी तुलसी

कुछ ही देर बाद किरण माहौल को समझते हुए मोर्चा संभालेगा और सभी को बताएगा कि मुझे पता है तुलसी भाभी क्यों मिहिर भईया से नाराज हैं। क्योंकि उनकी जिंदगी में एक दूसरी औरत आ गई है। इसके बाद तुलसी विरानी को आंखों में अंगारे लिए यह कहते हुए दिखाया गया है कि मैं मिहिर विरानी से अपना रिश्ता तोड़ती हूं। भले ही दोनों में तलाक नहीं हुआ है, लेकिन तुलसी का इतना कहना ही शांति निकेतन को हिलाकर रख देगा।

कहानी में आ सकते हैं कौन से ट्विस्ट?

बात करें कि सीरियल में आगे कौन से ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं तो माना जा रहा है कि परिवार के लोग फिर एक बार मिहिर और तुलसी को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या तुलसी मानेगी? क्या वो इस बार मिहिर को माफ करेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक दर्शकों को नहीं मिले हैं। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

read moreये भी पढ़ें:
अनुपमा के साथ धोखा करेगी रजनी, शो में आएंगे ये 3 धमाकेदार ट्विस्ट
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।