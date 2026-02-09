KSBKBT 2 Spoiler: अब आएगी नोयोनिका की शामत! गौतम की वजह से खुलेगी यह पोल
KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी अपने पति की जान बचा लेगी। बहुत कुछ खुशनुमा सा होता नजर आएगा, लेकिन नोयोनिका के लिए नहीं। क्योंकि उसके लिए मुश्किलें बढ़ती ही नजर आ रही हैं।
टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है और इसमें दिखाया गया है कि तुलसी की समझदारी और सूझबूझ के चलते मिहिर की जान बच जाएगी। हॉस्पिटल में जब तुलसी अपने पति मिहिर के पास बैठी होगी तो होश में आते ही मिहिर सबसे पहले तुलसी का ही नाम लेगा। लेकिन वहां पर नोयोनिका भी मौजूद होगी और उसे यह बात बहुत खटकेगी। मिहिर होश में आने पर कहेगा, 'शुक्र है कि तुलसी मुझे वक्त पर लेकर आ गई और अकेला नहीं फील होने दिया।'
मिहिर से मिलने आएगा बेटा गौतम
मिहिर के साथ में तुलसी का रुमाल भी होगा जिस पर तुलसी का ध्यान जाएगा। हॉस्पिटल के इस प्राइवेट वार्ड में हालात काफी अजीब होंगे, क्योंकि तुलसी जहां मिहिर से दूर सोफा पर बैठी होगी, वहीं नोयोनिका उसके काफी करीब होगी और लगातार उसका ख्याल रखने का दिखावा कर रही होगी। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होगी और सभी उस तरफ देखेंगे। यह और कोई नहीं, तुलसी और मिहिर का बेटा गौम्जी होगा। गौतम अपने पिता की सेहत का हाल जानने और उनसे मिलने फूल लेकर आया होगा।
मिहिर की समझ में आ गया ये खेल
तुलसी और मिहिर दोनों को यह बात थोड़ी अजीब लगेगी। क्योंकि एक तरफ गौतम अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ उसे अपने पिता की फिक्र भी है कि वह हॉस्पिटल में उनसे मिलने आया है। मिहिर अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होगा, लेकिन उसके जाते ही दिमाग चलाना शुरू कर देगा। जब नोयोनिका कमरे में मिहिर का ध्यान रख रही होगी तब वह कहेगा- गौतम मिलने आया मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर उसे मेरी फिक्र है तो परी के खिलाफ केस क्यों लड़ा? उसको हायर किसने किया फिर?
अब आएगी नोयोनिका की शामत?
मिहिर तब नोयोनिका की तरफ देखते हुए कहेगा कि कहीं वो तुम तो नहीं हो? यह सुनते ही नोयोनिका के हाथ पांव-कांप जाएंगे और उसके हाथ से दवाई छूट जाएगी। मिहिर का शक गहराएगा, लेकिन अब देखना यह है कि क्या वह नोयोनिका के सामने कुछ नहीं जानने का ढोंग करता रहेगा या फिर उसे सीधे-सीधे कॉल आउट करेगा। उधर रणविजय बड़ी चालाकी से अंगद को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहा है। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि वह अंगद को सुझाव देगा कि वह सारे शेयर उसके नाम कर दे, जिससे उसके पास मैजॉरिटी आ जाएगी और फिर फैसले बदलने का अधिकार उनका होगा।
