Spoiler Alert: फिर एक छत के नीचे आएंगे तुलसी-मिहिर, अपने हाथ की नस काट लेगा ऋतिक

टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में चीजें काफी तेजी से बदल रही हैं। सालों तक एक दूसरे से दूर रहे मिहिर और तुलसी अब एक दूसरे के करीब आकर भी दूर हैं। लेकिन अब उन्हें ऐसी वजहें मिल रही हैं जो उन्हें करीब आने पर मजबूर कर रही हैं। तुलसी और मिहिर को स्पॉयलर वीडियो में फिर एक बार आमने-सामने खड़े होकर बातें करते दिखाया गया है। दोनों में जोरदार बहस चल रही है और मुद्दा है उनका बेटा ऋतिक। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या है? चलिए जानते हैं।

ऋतिक बताएगा अपने दिल की बात टीआरपी लिस्ट में टॉप 10 के भीतर बना हुए सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि ऋतिक अपनी मां तुलसी से सवाल करेगा, "छः साल पहले मेरी मां, मेरा पिलर मुझे छोड़कर चली गई। वो मिताली, वो लूजर बोलती है मुझे।" तुलसी अपने बच्चें की आंखों में वो दर्द देखेगी जो उसे इसलिए मिला है क्योंकि वो और मिहिर अलग हो गए हैं। इसलिए तुलसी जाकर अपने एक्स हसबैंड मिहिर से बात करने का फैसला करेगी। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत शॉकिंग होगा।

अपने हाथ की नस काट लेगा ऋतिक स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि ऋतिक अपने हाथ की नस काट लेगा और तुलसी उसे किचन में बेसुध पड़ा पाएगी। तुलसी किसी तरह आनन फानन में उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचेगी और फिर मिहिर पर उसका गुस्सा फूटेगी। तुलसी अपने एक्स हसबैंड मिहिर से पूछेगी, "एक अच्छे पति नहीं बन पाए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन था कि एक अच्छे पिता तो बन पाओगे।" लेकिन मिहिर उलटा तुलसी से ही सवाल करेगा और पूछेगा- और तुम? तुम ऋतिक की मां हो ना, तुमने इतने सालों में एक बार उसे फोन किया।