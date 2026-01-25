Hindustan Hindi News
KSBKBT 2: अपनी ही बहन के खिलाफ लड़ेगा तुलसी का बेटा, शो में होगी इस पुराने किरदार की वापसी

संक्षेप:

KSBKBT 2 Spoiler Alert: तुलसी के लिए अब महाभारत की स्थिति खड़ी होने वाली है, क्योंकि अब उसे अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना होगा। दरअसल शो में एक पुराने किरदार की वापसी होने वाली है।

Jan 25, 2026 07:08 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
KSBKBT 2 Update: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो तुलसी के अतीत को फिर एक बार उसके सामने ला खड़ा करेगा। शो के हालिया एपिसोड में दिखाया गया था कि तुलसी अपनी बेटी परी को हिम्मत देगी और उसे राजी कर लेगी कि उसे कोर्ट में रणविजय के खिलाफ लड़ना होगा। परी अपनी पुरानी सभी गलतियों को याद करेगी और अपनी मां से माफी मांगेगी। लेकिन उसके बाद स्पॉयलर वीडियो में जो दिखाया गया है वो चौंकाने वाला है।

तुलसी के लिए शुरू होगा महाभारत

नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि जहां एक तरफ हेमंत तुलसी की बेटी परी का केस लड़ेगा वहीं रणविजय का केस एक ऐसा शख्स लेगा जो असल में महाभारत जैसी स्थिति पैदा कर देगा। स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि तुलसी का बेटा एक बार फिर लौट आएगा और पिछले सीजन में जिस बेटे की वजह से तुलसी ने अच्छा-बुरा दोनों तरह का वक्त देखा है, वही बेटा अब रणविजय का वकील बनकर लौटेगा और अपनी ही बहन के खिलाफ लड़ेगा। तुलसी के सामने से सालों का वक्त घूम जाएगा।

तुलसी से क्यों लेना चाहता है बदला?

माना जा रहा है कि तुलसी अपने बेटे को मनाने और समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्योंकि वह अपनी मां से बहुत नाराज है, तो ऐसे में वह मानेगा नहीं और तुलसी से बदला उसकी बेटी को कोर्ट में हराकर लेगा। अब तुलसी के लिए अपनों के लिए लड़ाई अपनों से ही है। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि तुलसी ही नहीं बल्कि मिहिर भी उस शख्स को देखकर दंग रह जाएगा जो कभी उनके परिवार का अटूट सदस्य हुआ करता था। आखिर कौन है यह शख्स और क्यों लेना चाहता है वो तुलसी से बदला? इन सभी सवालों के जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड में मिलेंगे। शो को लेटेस्ट अपडेट और स्पॉयलर अलर्ट जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
