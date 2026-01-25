KSBKBT 2: अपनी ही बहन के खिलाफ लड़ेगा तुलसी का बेटा, शो में होगी इस पुराने किरदार की वापसी

संक्षेप: KSBKBT 2 Spoiler Alert: तुलसी के लिए अब महाभारत की स्थिति खड़ी होने वाली है, क्योंकि अब उसे अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना होगा। दरअसल शो में एक पुराने किरदार की वापसी होने वाली है।

KSBKBT 2 Update: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो तुलसी के अतीत को फिर एक बार उसके सामने ला खड़ा करेगा। शो के हालिया एपिसोड में दिखाया गया था कि तुलसी अपनी बेटी परी को हिम्मत देगी और उसे राजी कर लेगी कि उसे कोर्ट में रणविजय के खिलाफ लड़ना होगा। परी अपनी पुरानी सभी गलतियों को याद करेगी और अपनी मां से माफी मांगेगी। लेकिन उसके बाद स्पॉयलर वीडियो में जो दिखाया गया है वो चौंकाने वाला है।

तुलसी के लिए शुरू होगा महाभारत नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि जहां एक तरफ हेमंत तुलसी की बेटी परी का केस लड़ेगा वहीं रणविजय का केस एक ऐसा शख्स लेगा जो असल में महाभारत जैसी स्थिति पैदा कर देगा। स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि तुलसी का बेटा एक बार फिर लौट आएगा और पिछले सीजन में जिस बेटे की वजह से तुलसी ने अच्छा-बुरा दोनों तरह का वक्त देखा है, वही बेटा अब रणविजय का वकील बनकर लौटेगा और अपनी ही बहन के खिलाफ लड़ेगा। तुलसी के सामने से सालों का वक्त घूम जाएगा।