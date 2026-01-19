Hindustan Hindi News
KSBKBT 2 Spoiler: नोयोनिका-तुलसी में होगा महामुकाबला, कर्मयुद्ध में किसकी तरफ होगा मिहिर?

संक्षेप:

KSBKBT 2 Spoiler Alert: क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में तुलसी और नोयोनिका के बीच ऐसा महामुकाबला देखने को मिलने वाला है, जो कहानी में आगे के लिए बहुत कुछ तय करेगा।

Jan 19, 2026 05:22 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को फिर एक बार तुलसी बनाम नोयोनिका की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार यह मुकाबला पिछली बार से कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर होने वाला है। ट्रिप के दौरान नोयोनिका की बहन उसे समझाएगी कि ऐसा लग रहा है कि वक्त फिर से 6 साल पीछे चला गया है। तुलसी एक बार फिर मिहिर के साथ है और आप उससे दूर होती जा रही हैं।

फिर 6 साल पीछे पहुंच गई शो की कहानी

नोयोनिका कहेगी कि वह सिर्फ सूरत से बाहर निकलने का इंतजार कर रही है, फिर वह मिहिर के साथ उसकी गाड़ी में होगी और तुलसी यहां इस गाड़ी में बैठेगी। दरअसल जाते वक्त बाप जी नोयोनिका को तुलसी-मिहिर के साथ गाड़ी में बैठने से इनकार कर देंगे। यह बात नोयोनिका को बहुत बुरी लगेगी, लेकिन मिहिर मन ही मन खुश होगा। सफर के दौरान मिहिर हल्के फुल्के जोक करके तुलसी का मन ठीक करने की कोशिश करेगा। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होगी लेकिन तुलसी मायूस ही होगी।

तुलसी समझाएगी क्या है बंधेज का मतलब

सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि तुलसी अपने पति मिहिर को उसकी कंपनी की इम्पॉर्टेंस समझाएगी। लेकिन नोयोनिका बेवजह बीच में आ जाएगी और उसे चैलेंज कर देगी। तुलसी भी इस चुनौती को स्वीकार करेगी। स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि तुलसी अपने पति मिहिर विरानी से कहेगी, "बंधेज सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, संकल्प है। ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और हर चुनौती का सामना कर सकें। ताकि कोई भी मिहिर अपनी तुलसी के आत्मसम्मान को कुचल ना सके।"

तुलसी और नोयोनिका में होगा मुकाबला

मिहिर अपनी पत्नी की इस बात पर खामोश रहेगा, लेकिन नोयोनिका जवाब देने के लिए आगे आएगी। वो आकर मिहिर और तुलसी के बीच खड़ी हो जाएगी और तुलसी से कहेगी, "उन चार लड़कियों के साथ बंधेज कॉर्पोरेटिव को जीत कैसे दिलवाओगी तुलसी? नहीं कर पाओगी तुलसी। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं।" नोयोनिका की बात सुनकर तुलसी अपनी त्यौरियां चढ़ाएगी और कहेगी- चैलेंज है? एक्सेप्ट करती हूं। सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में इसके आगे भगवान श्रीकृष्ण को दिखाया गया है और लिखा गया है - कर्मयुद्ध।

