KSBKBT 2 Spoiler Alert Pari to Play Another Dirty Game this Time with Noyonika KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी को धोखा देगा मिहिर? नोयोनिका के पीछे लट्टू हुए मिस्टर विरानी!, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीKSBKBT 2 Spoiler Alert Pari to Play Another Dirty Game this Time with Noyonika

KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी को धोखा देगा मिहिर? नोयोनिका के पीछे लट्टू हुए मिस्टर विरानी!

KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की कहानी आगे और भी ज्यादा पेचीदा होने वाली है। क्योंकि मिहिर भी अब नोयोनिका की तरफ खिंचने लगा है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 12:48 PM
share Share
Follow Us on
KSBKBT 2 Spoiler: तुलसी को धोखा देगा मिहिर? नोयोनिका के पीछे लट्टू हुए मिस्टर विरानी!

टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में एक तरफ जहां अंगद और वृंदा की लव स्टोरी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ परी अपने ही माता-पिता के बीच दूरियां पैदा करने की वजह बन गई है। तुलसी ने शायद ही कभी ऐसा सोचा था कि उसकी खुद की बेटी उसका घर तोड़ने पर उतर आएगी। उधर रणविजय अपने प्लान को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, वह अपने दोस्त को बताएगा कि कैसे उसने परी को इस तरह तैयार किया है कि अब मिहिर विरानी ना सिर्फ उसे अपना दामाद बनाएगा बल्कि खुद चलकर उसके दरवाजे पर आएगा।

नोयोनिका की ओर खिंचा जा रहा है मिहिर

एकता कपूर प्रोडक्शन के सीरियल में कहानी थोड़ी और आगे बढ़ चुकी है। वीडियो कॉल पर मिहिर नोयोनिका से बात करेगा और वह उसे आने के लिए कहेगी। इसी बीच अंगद अपने पिता को कॉल करके उससे आने के लिए पूछेगा लेकिन मिहिर फोन काट देगा। परी बहुत खुश होगी कि सभी मेहमानों के साथ-साथ नोयोनिका भी फंक्शन में आ चुकी है। परी अपनी मां से रूखा बर्ताव करेगी, लेकिन नोयोनिका से बहुत चहकती हुई मिलेगी और उससे कहेगी कि आज आपकी वजह से पापा वापस आ जाएंगे।

अंगद के लिए तुलसी को भाने लगी है वृंदा

तुलसी ये सारी बातें सुन लेगी। कुछ ही देर में तुलसी को यह भी पता चलेगा कि उसने अपनी बेटी के लिए जो कपड़े चुने थे, उसने वो नहीं पहने हैं। फंक्शन के दौरान फिर एक बार वृंदा और अंगद एक दूसरे के करीब आने लगेंगे। तुलसी को ना सिर्फ वृंदा की बातें और उसकी सोच बल्कि अब उसके फैसले भी पसंद आने लगे हैं। शो का नया प्रोमो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि नोयोनिका मिहिर को रिझाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। वह भले ही ऊपर से तुलसी की फिक्र का ढोंग करे, लेकिन अंदर से वह किसी भी सूरत में मिहिर को पाना चाहती है।

धीरे-धीरे मिहिर को छीन रही है नोयोनिका

स्मृति ईरानी स्टारर सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि मिहिर-नोयोनिका के साथ डांस करेगा। नोयोनिका जहां बहुत खुश होगी वहीं तुलसी अंदर ही अंदर घुटी जा रही होगी, क्योंकि उसका पति उससे दूर होता जा रहा है। अब मिहिर भी अपनी पत्नी तुलसी को धोखा देता जा रहा है, क्योंकि उसे नोयोनिका भाने लगी है और वह भी उसके साथ ही रहना चाहता है। मिहिर को हर वक्त नोयोनिका के साथ एन्जॉय करते दिखाया गया है। मिहिर दशहरे पर भी अपने घर नहीं जाएगा तो मौका पाकर नोयोनिका उसे अपने करीब लाने की एक और चाल चलेगी और कहेगी कि अगर घर नहीं जाना चाहते तो दशहरे पर मेरे घर आकर पूजा कर लेते। लेकिन तुलसी इस बात पर अड़ी हुई है कि उसका पति देर-सबेर उसके घर वापस जरूर आएगा।

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।