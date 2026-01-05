KSBKBT 2 Spoiler: फिर हरे होंगे मिहिर विरानी के जख्म, मुलाकात के बाद तुलसी खाएगी यह कसम

संक्षेप: KSBKBT 2 Spoiler Alert: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी और मिहिर की सालों बाद मुलाकात होगी, लेकिन यह मुलाकात बहुत अजीब होगी और इसके नतीजे काफी दर्दनाक होंगे।

KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' का अपकमिंग एपिसोड कई ट्विस्ट और टर्न्स लेकर आने वाला है। शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि भले ही तुलसी के सामने मिहिर ने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग और खुश दिखाया हो, लेकिन अंदर से वह कितना तकलीफ में होगा यह उसी को पता होगा। घर पहुंचने पर जब वह गायत्री को बताएगा कि वह तुलसी से मिला था तो वह उसे वापस ले आने को कहेगी। लेकिन तब मिहिर जो कहेगा, उससे उसके दिल की असली फीलिंग्स सामने आएंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

फिर हरे होंगे तुलसी-मिहिर के जख्म मिहिर रोता हुआ गायत्री से कहेगा, "वो हमारी तुलसी नहीं है चाची, हमारा उस पर कोई हक नहीं है। हम सब अपना हक खो चुके हैं। मैं उसे भूल चुका हूं, मैं जिंदगी में आगे बढ़ गया हूं। मैंने कहा कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है चाची जी।" उधर तुलसी यह सोचकर बहुत मायूस होगी कि मिहिर के लिए उसने अपनी जिंदगी कुरबान कर दी, लेकिन वह आज हर चीज का हक नोयोनिका को देता है। वैष्णवी के साथ बातचीत में तुलसी कहेगी, “मैंने सिर्फ उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी जी थी, वो जिंदगी जो मेरे पति के लिए मायने ही नहीं रखती थी।”