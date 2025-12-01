KSBKBT 2 Spoiler: मिहिर की सारी प्रॉपर्टी ले लेगी तुलसी, रंगनाथन खोलेगा नोयोनिका का सच

संक्षेप: KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी अपने मिहिर की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी।

KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का नया प्रोमो वीडियो भी जारी कर दिया गया है। स्मृति ईरानी स्टारर इस सीरियल में आगे आप देखेंगे कि प्राइवेट डिटेक्टिव रंगनाथन ही मिहिर की सच्चाई तुलसी विरानी के सामने लाएगा। तुलसी और ऋतिक ने इस डिटेक्टिव को रणविजय का सच सामने लाने के लिए हायर किया था, लेकिन उसकी आंखें खुली रह गईं जब उसे पता चला कि तुलसी की पत्नी मिहिर का तो नोयोनिका के साथ अफेयर चल रहा है। यह प्रोमो वीडिया काफी प्रॉमिसिंग है, और लगता है कि आगे कुछ मजेदार ट्विस्ट आएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तुलसी के सामने आएगा यह सच नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि रंगनाथन को एक तस्वीर मिलेगी जिसमें मिहिर विरानी ने नोयोनिका को अपनी गोद में उठाया हुआ है। दोनों भीगे हुए हैं। यह तस्वीर देखकर रंगनाथन के चेहरे पर चमक आ जाएगी और वह तुलसी विरानी के घर पहुंच जाएगा। तुलसी उसे देखते ही पूछेगी कि आप यहां क्या कर रहे हैं? रंगनाथन उसे मिहिर की तस्वीर के बारे में बताने ही वाला होगा कि सामने से उसे मिहिर आता हुआ दिख जाएगा। प्रोमो में दिखाया गया है कि रंगनाथन तुलसी को सब कुछ बता देगा।

तुलसी ने लिया हैरतअंगेज फैसला मिहिर का सच जानकर तुलसी एक बड़ा फैसला लेगी। वो उन सभी कागजों पर साइन कर देगी जिनके लिए मिहिर उससे इतने दिनों से कह रहा था। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि तुलसी जाकर मिहिर से कहेगी, "इतने दिनों से तुम कह रहे हो कि तुम सब मेरे नाम करना चाहते हो, तो मैं तैयार हूं।" तुलसी को प्रोमो वीडियो में कागजों पर साइन करते हुए दिखाया गया है जिसके बाद वो प्रॉपर्टी की मालकिन हो जाएगी। तुलसी को कागजों पर साइन करते देख किरण के मन में एक जिज्ञासा उठेगी।