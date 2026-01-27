KSBKBT 2 Spoiler: कोर्ट के बाहर गौतम से मिलेगी तुलसी, सामने आएगी उसकी नफरत की वजह

संक्षेप: KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जब परी को अपनी गलतियों का अहसास हुआ तो अब उसका बेटा गौतम उसकी जिंदगी में विलेन बनकर आ गया है।

KSBKBT 2 Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में गौतम विरानी की वापसी के बाद चीजें और भी ज्यादा उलझ गई हैं। अंगद अभी भी अपनी बहन परी से बहुत नाराज है और इसी वजह से वह अपनी मां से भी ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है। वृंदा तुलसी को समझाएगी कि अंगद को अभी भी यह लगता है कि परी आज जो कुछ झेल रही है वो अपनी वजह से झेल रही है। जिक्र जब परी का आएगा तो तुलसी कहेगी कि वह गौतम के घर गई थी, लेकिन वो वहां नहीं मिला इसलिए अब वो कोर्ट में ही उससे बात करने की कोशिश करेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कोर्ट के बाहर गौतम से मिलेगी तुलसी अगले दिन तुलसी जाकर कोर्ट में गौतम से मिलेगी। वह गौतम से उसके और उसके परिवार के बारे में पूछेगी। गौतम बार-बार बात घुमाता रहेगा और तुलसी के किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देगा। इसके बाद तुलसी मुद्दे की बात पर आएगी और गौतम से पूछेगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है? तुलसी कहेगी कि परी उसकी बहन है, वो उसी के खिलाफ यह केस क्यों लड़ रहा है? जवाब में गौतम जो कहेगा उससे वह इशारों-इशारों में तुलसी के हर सवाल का जवाब दे देगा, लेकिन साथ ही साथ तुलसी को बहुत ज्यादा डरा भी देगा।

पूरी तरह रणविजय के हाथ में है बाजी गौतम विरानी कहेगा कि उसके पास सबूतों की कोई कमी नहीं है। गौतम कहेगा कि वह हर हाल में यह केस जीतेगा क्योंकि उसके पास वो चैट और कॉल रिकॉर्ड हैं जो उस वक्त की बातचीत के हैं जब परी की पहली शादी हुई थी। ये चैट और कॉल रिकॉर्ड बताते हैं कि परी ने अपनी मर्जी से रणविजय से शादी की और पहली शादी भी उसने खुद चालाकी से तुड़वाई। इतना ही नहीं, गौतम कहेगा कि जब वो केस जीतेगा तो रणविजय को उसका हिस्सा मिलेगा। आपको उसे कंपनी के शेयर देने होंगे।