KSBKBT 2 Spoiler: कोर्ट के बाहर गौतम से मिलेगी तुलसी, सामने आएगी उसकी नफरत की वजह

संक्षेप:

KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में तुलसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जब परी को अपनी गलतियों का अहसास हुआ तो अब उसका बेटा गौतम उसकी जिंदगी में विलेन बनकर आ गया है।

Jan 27, 2026 06:06 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
KSBKBT 2 Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में गौतम विरानी की वापसी के बाद चीजें और भी ज्यादा उलझ गई हैं। अंगद अभी भी अपनी बहन परी से बहुत नाराज है और इसी वजह से वह अपनी मां से भी ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है। वृंदा तुलसी को समझाएगी कि अंगद को अभी भी यह लगता है कि परी आज जो कुछ झेल रही है वो अपनी वजह से झेल रही है। जिक्र जब परी का आएगा तो तुलसी कहेगी कि वह गौतम के घर गई थी, लेकिन वो वहां नहीं मिला इसलिए अब वो कोर्ट में ही उससे बात करने की कोशिश करेगी।

कोर्ट के बाहर गौतम से मिलेगी तुलसी

अगले दिन तुलसी जाकर कोर्ट में गौतम से मिलेगी। वह गौतम से उसके और उसके परिवार के बारे में पूछेगी। गौतम बार-बार बात घुमाता रहेगा और तुलसी के किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देगा। इसके बाद तुलसी मुद्दे की बात पर आएगी और गौतम से पूछेगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है? तुलसी कहेगी कि परी उसकी बहन है, वो उसी के खिलाफ यह केस क्यों लड़ रहा है? जवाब में गौतम जो कहेगा उससे वह इशारों-इशारों में तुलसी के हर सवाल का जवाब दे देगा, लेकिन साथ ही साथ तुलसी को बहुत ज्यादा डरा भी देगा।

पूरी तरह रणविजय के हाथ में है बाजी

गौतम विरानी कहेगा कि उसके पास सबूतों की कोई कमी नहीं है। गौतम कहेगा कि वह हर हाल में यह केस जीतेगा क्योंकि उसके पास वो चैट और कॉल रिकॉर्ड हैं जो उस वक्त की बातचीत के हैं जब परी की पहली शादी हुई थी। ये चैट और कॉल रिकॉर्ड बताते हैं कि परी ने अपनी मर्जी से रणविजय से शादी की और पहली शादी भी उसने खुद चालाकी से तुड़वाई। इतना ही नहीं, गौतम कहेगा कि जब वो केस जीतेगा तो रणविजय को उसका हिस्सा मिलेगा। आपको उसे कंपनी के शेयर देने होंगे।

तो यह है गौतम की नफरत की वजह?

गौतम कहेगा कि जो उसके साथ हुआ वो वैसा रणविजय के साथ नहीं होने देगा। गौतम कहेगा कि उसे अपना हिस्सा कभी नहीं मिला, लेकिन वह रणविजय को उसका हिस्सा दिलवाएगा। यह सुनकर तुलसी कांप जाएगी। वह समझ जाएगी कि गौतम जो कर रहा है उसके पीछे उसकी नफरत और वो सोच है जिसकी वजह से उसे लगता है कि परी की वजह से उसे मां-बाप का प्यार और घर में अपना हिस्सा नहीं मिला। लेकिन क्या मिहिर और तुलसी किसी तरह इस सिचुएशन को संभाल सकेंगे? जल्द दी पता चलेगा।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
