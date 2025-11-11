KSBKBT 2: मिहिर को होगा गलती का अहसास, अंगद तोड़ेगा मिताली से शादी, वृंदा को करेगा प्रपोज

संक्षेप: KSBKBT 2 Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में कहानी काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती नजर आएगी। एक तरफ जहां सब कुछ सुधरता नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ नोयोनिका फिर आग लगाने का काम करेगी।

KSBKBT 2 New Promo Video: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में आप आगे देखेंगे कि किरण और हेमंत के बीच मिहिर को लेकर झगड़ा हो जाएगा। किरण जहां एक तरफ यह कह रहा होगा कि मिहिर और तुलसी को तलाक ले लेना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हेमंत इस जोड़ी को बचाने और गलतफहमियों को दूर करने की बात कहेगा। दिक्कत तब होगी जब बात सगे-सौतेले की आ जाएगी। बात हाथापाई पर आ जाएगी तो मिहिर बीच-बचाव करेगा और दोनों अपनी-अपनी बात कहकर चलते बनेंगे।

मिहिर को होगा अपनी गलती का अहसास किरण और हेमंत की बातों के बारे में सोचकर मिहिर को अपनी गलती का अहसास होगा। वो सोचने लगेगा कि उसका और तुलसी का रिश्ता कैसा था और अब वक्त के साथ उसके और तुलसी के बीच कितना कुछ बदल गया है। मिहिर सोचने लगेगा कि उसने कैसे तुलसी की बात तक सुनना बंद कर दिया है और अब वो छोटी-छोटी चीजों को लेकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। मिहर की आंखें भर आएंगी, लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस पछतावे से दोनों की जिंदगी में कुछ बेहतर होगा।

नोयोनिका फिर डालेगी दोनों के बीच फूट हेमंत और किरण की वजह से जहां मिहिर-तुलसी का रिश्ता सुधरने की उम्मीद दिखेगी, वहीं दूसरी तरफ नोयोनिका फिर एक बार इस रिश्ते में जहर घोलने का काम शुरू कर देगी। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि नोयोनिका मिहिर को कॉल करके बताएगी कि उसे नहीं लगता है कि तुलसी अंगद और मिताली के रिश्ते से भी खुश है। यानि जब हालात थोड़े ठीक होने जा रहे होंगे, तब नोयोनिका फिर एक बार दोनों के रिश्ते में जहर घोलने का काम कर देगी।