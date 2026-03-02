KSBKBT 2 Spoiler: होली एपिसोड में खुलेगा सबसे बड़ा राज, अब आगे क्या होगा तुलसी का फैसला?
KSBKBT 2 Spoiler Alert: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। नए एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम की वजह से उस राज से पर्दाफाश हो जाएगा जिसकी वजह से मिहिर और तुलसी के बीच सालों खटास बनी रही।
KSBKBT 2 Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के नए प्रोमो वीडियो में दिखाई गई है उस महाट्विस्ट की वजह, जिसके चलते एक बार फिर शांति निकेतन और उसकी खुशहाली की तकदीर तय हो सकती है। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि गौतम की वजह से उस राज से पर्दा उठेगा, जिससे अनजान रहकर मिहिर और तुलसी सालों तक तकलीफ में रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि जब यह सच सामने आ जाएगा तो उसके बाद तुलसी क्या फैसला लेगी? साथ ही यह भी देखना होगा कि मिहिर में हमें कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि नए प्रोमो वीडियो में क्या दिखाया गया है।
गौतम साबित करेगा मिहिर की बेगुनाही
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' का जो नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है, उसमें बताया गया है- होली के साथ चढ़ेगा सच्चाई का रंग। प्रोमो में दिखाया गया है कि गौतम अपनी मां तुलसी के पास बैठकर उसे लैपटॉप पर एक क्लिप दिखाएगा। इस वीडियो में वह दिखाएगा कि बाहर बारिश हो रही है और एक सुनसान झोपड़ी में मिहिर खास के ढेर पर बेहोश पड़ा हुआ है। वहीं पास में नोयोनिका बैठी हुई है। गौतम अपनी मां को बताएगा, ‘उस रात को कुछ नहीं हुआ था मां। आपने और डैड ने, डैड की उस गलती की सजा काटी, जो इन्होंने कभी की ही नहीं।’
अब आगे क्या होगा तुलसी का फैसला?
माना जा रहा है कि गौतम के इस खुलासे के बाद एक बार फिर मिहिर और तुलसी साथ आ जाएंगे। लेकिन आखिर कैसे? क्योंकि चीजें और परिवार अब वैसे नहीं रहे। शो के प्रोमो के आखिर में यही सवाल पूछा गया है कि अब क्या होगा तुलसी का फैसला। प्रोमो वीडियो में तुलसी और मिहिर को एक दूसरे की तरफ देखते दिखाया गया है। जहां एक तरफ मिहिर की आंखों में संतोष और सुकून के भाव हैं, वहीं दूसरी तरफ तुलसी पछतावे से भरी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि टीवी की फेवरिट बहू अब चीजों को किस तरह आगे बढ़ाती है।
