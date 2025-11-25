KSBKBT 2: घमंड में आकर गलती करेगी नोयोनिका? रणविजय का सारी बातें सुन लेगा अंगद
KSBKBT 2 Spoiler Alert: क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि नोयोनिका जहां अपने घमंड में चूर होकर गलती करने की कगार पर बढ़ रही है वहीं अंगद के सामने एक शॉकिंग बात खुलेगी।
KSBKBT 2 Update: टीवी सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' के मंगलवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि नोयोनिका कितना बड़ा खतरा मोल ले रही है, इसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं है। अनन्या उसे समझाने की कोशिश करेगी लेकिन नोयोनिका के कान पर जूं नहीं रेंगेगी। स्मृति ईरानी स्टारर टीवी सीरिय KSBKBT 2 के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि मिहिर जब नोयोनिका और उसके आशिक को जब जूलरी स्टोर में इतना क्लोज देखेता तो उसका खून खौल उठेगा।
घमंड में गलती करेगी नोयोनिका?
उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह एक जाल है, जिसमें वो धीरे-धीरे उतरता चला जा रहा है। नोयोनिका को घर पहुंचने पर उसकी बहन समझाएगी कि इतना कुछ अज्यूम करके नोयोनिका तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। इस पर नोयोनिका जवाब देगी कि प्यार किया है मिहिर से, और प्यार में तो सब जायज होता है। जहां नोयोनिका प्यार में अंधी होकर कुछ भी करती चली जा रही है, वहीं उसकी बहन को अब उसके लिए डर लगने लगा है। देखना होगा कि क्या मिहिर अब नोयोनिका के लिए उसी के अंदाज में जवाब देगा।
रणविजय की बातें सुन लेगा अंगद
नए प्रोमो वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि अंगद के सामने एक ऐसा राज खुलेगा जिसे जानने के बाद यह जानना जरूरी है कि वो इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेगा। अंगद जब रणविजय के घर के बाहर होगा तो वह खिड़की के पास खड़ा होकर रणविजय और उसके दोस्त की बातें सुन लेगा। रणविजय शराब पीकर अपने दोस्त से बातें कर रहा होगा और कहेगा, "मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि अंगद अब रहेगा चॉल में, और विरानी हाउस में अंगद की जगह लेगा रणविजय।
क्या अंगद का साथ देगा मिहिर?
रणविजय कहेगा कि तू देखता जा, अब ये विरानियों की सारी की सारी संपत्ति होगी मेरी। यह सुनकर अंगद के पांव तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन यहां पर यह देखना दिलचस्प होगा कि वो इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करेगा। साथ ही क्या तुलसी और मिहिर उसकी बात मानते हुए रणविजय के खिलाफ लड़ाई में उसकी मदद करेंगे।
